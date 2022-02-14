Набридло чекати: Усик поставив ультиматум Джошуа

Перший бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся ще у вересні. Відразу стало відомо про реванш, але досі невідомо, коли і де він відбудеться

Усик переміг Джошуа суддівським рішенням / Фото: Reuters

Спочатку переговори затяглися через Тайсона Ф'юрі, який хотів провести об'єднавчий бій з Усиком, але в результаті вибрав собі в суперники Ділліана Уайта.

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Проте це все одно не сприяло просуванню переговорів між українцем та британцем.

Втомившись чекати, Усик поставив перед командою Джошуа ультиматум, про який розповів промоутер Боббі Арум.

Вусік, Арум та Ф'юрі / Фото: Twitter

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"Я говорив з менеджером Усика Егісом Клімасом. Він сказав, що Олександр планує битися з Джошуа наприкінці травня або в перший тиждень червня, але не пізніше", – сказав Арум в ефірі каналу iFL TV у Youtube.

До речі, раніше промоутер Джошуа Едді Гірн розповів, що бій має відбутися у травні . Він сподівається, що поєдинок знову прийме Великобританія.

До речі, ми вже повідомляли, що Джошуа треба поспішати, адже на Усика з'явилися нові претенденти . Найближчим часом українець може здобути ще й обов'язкового суперника.