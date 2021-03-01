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Льюїс готовий до реваншу з Тайсоном. Кличку приготуватися?

1 березня, 11:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Легендарний боксер подумує про відновлення кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс допускає своє повернення на професійний ринг. Британець готовий обговорити бій з Майком Тайсоном.

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"Якщо публіка захоче цього бою, то тоді ми, можливо, обговоримо його. Люди хотіли б побачити цей бій", – цитує Льюїса TMZ Sports .

Нагадаємо, що Льюїс і Тайсон провели бій влітку 2002 року. І тоді Леннокс переміг нокаутом у восьмому раунді.

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Льюїс – Кличко

А через рік Льюїс вийшов в ринг проти Віталія Кличка. Українець дуже добре виглядав, вигравав за очками, але судді зупинили бій через сильне розсічення у Віталія. Бій був настільки конкурентним, що всі чекали реваншу, проте Льюїс завершив кар'єру.

З тих пір розмови про другий поєдинок Кличко – Льюїс не вщухали. Але кожен раз британець знаходив причину не відновлювати кар'єру. Зараз Ленноксу Льюїсу 55 років. А Віталію Кличку – 49. У минулому році він був переобраний на пост мера Києва.

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боксери Віталій Кличко Майк Тайсон Леннокс Льюїс
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