Порозуміння нам! Ломаченко неоднозначно привітав усіх із Великоднем

Василь Ломаченко другий тиждень поспіль вітає всіх православних із церковним святом. Легендарний боксер не наголошує на українцях, а вітає всіх віруючих цієї релігії.
Православ'я є основною вірою у Росії, яка веде жорстоку війну проти України. Відповідно і православного населення там набагато більше, ніж у нашій країні.
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Своє неоднозначне привітання Ломаченко зробив у Instagram , де за 2 місяці війни з'явилися лише 3 церковні пости та голуб світу у кольорах державних прапорів України та Росії.
"Христос Вокруг! Зі Святом Православні!
Миру, кохання та порозуміння нам!" – написав Василь Ломаченко.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко вступив до лав тероборони у рідному місті Білгород-Дністровському. Він стоїть на захисті України від вторгнення орків. Але його пости миру та добра завжди спрямовані в обидва боки, що підтверджує неоднозначність його позиції, а може, дійсно діяльність українського боксера спрямована з акцентом на відданість церкви.