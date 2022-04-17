Ломаченко перервав обітницю мовчання заради свята

Український боксер Василь Ломаченко привітав у соціальній мережі своїх підписників з Вербною неділею

Василь Ломаченко / Фото: AFP

Екс-чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко у перші дні війни вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

З початку військових дій український спортсмен рідко радує публікаціями своїх підписників. Але на честь релігійного свята Василь перервав обітницю мовчання.

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Уславлений боксер привітав своїх фоловерів у Instagram з Вербною неділею – християнським святом, що передує Великодню.

Спеціально для свята Ломаченко підготував цитату Іоанна Золотоуста та побажав усім миру.

"Переконаємо себе, що хоча б ми тисячі разів вживали старання, ми ніколи не зможемо творити добрих справ, якщо не будемо користуватися допомогою зверху. СВТ. Іоанн Златоуст.

Зі святом! Миру всім", – написав Ломаченко.

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Раніше український боксер потрапив у скандал після публікації п'ятихвилинної проповіді священика, де просив "помилувати нас грішних". На спортсмена обрушилися із критикою у коментарях за його прихильність до церкви Московського патріархату.