Коли повернеться в ринг останній український чемпіон з боксу і що йому заважає

Артем Далакян останній раз проводив захист рік тому в Києві

До 2021 року в України залишився один-єдиний чемпіон світу з профі-боксу – володар поясу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО). Менеджер українського бійця Дмитро Єлісєєв розповів, коли наступного разу Далакян вийде в ринг. Раніше промоутери спростували об'єднавчий бій українського чемпіона в Китаї.

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Далакян vs Перес / Фото: ua-football

"Думаю, що навесні відбудеться бій. Швидше за все, в кінці весни, в травні планується. Через пандемію не тільки об'єднавчий, а взагалі будь-який бій складно організувати. Тренувальний процес навіть, спаринг-партнерів запросити. Зараз навіть у великих промоутерів шоу збиткові, всі мінусують", – цитує менеджера XSPORT.

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Дмитро Єлісєєв зазначив, що WBA не наполягає на тому, щоб Артем відстоював титул: "Вони розуміють ситуацію. Хоча вже за термінами, можна сказати, прострочено. Нам все одно де боксувати. Головне, щоб бій відбувся".

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Відзначимо, що Далакян у 2020 році також провів лише один бій. У лютому українець завоював пояс зі зламаною рукою. Артем успішно провів четвертий захист свого титулу проти 24-річного венесуельця Хосбера Переса, вигравши одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.

Раніше ми писали, щоу єдиного чемпіона з України збираються забрати титул у 2021 році. Панамський боєць Луїс Консепсьон хоче битися з Далакяном.

Дивіться, як Далакян захищав свій титул у 2020 році

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