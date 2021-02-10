Когда вернется в ринг последний украинский чемпион по боксу и что ему мешает

Артем Далакян последний раз проводил защиту год назад в Киеве

К 2021 году у Украины остался один-единственный чемпион мира по профи-боксу – обладатель пояса WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО). Менеджер украинского бойца Дмитрий Елисеев рассказал, когда в следующий раз Далакян выйдет в ринг. Ранее промоутеры опровергли объединительный бой украинского чемпиона в Китае.

Реклама

Далакян vs Перес / Фото: ua-football

"Думаю, что весной состоится бой. Скорее всего, в конце весны, в мае планируется. Из-за пандемии не только объединительный, а вообще любой бой сложно организовать. Тренировочный процесс даже, спарринг-партнеров пригласить. Сейчас даже у больших промоутеров шоу убыточные, все минусуют", – цитирует менеджера XSPORT.

Читайте также: Как провести День святого Валентина с "изюминкой"

Дмитрий Елисеев отметил, что WBA не настаивает на том, чтобы Артем отстаивал титул: "Они понимают ситуацию. Хотя уже по срокам, можно сказать, просрочено. Нам все равно где боксировать. Главное, чтобы бой состоялся".

Реклама

Артем Далакян – чемпион мира

Отметим, что Далакян в 2020 году также провел всего один бой. В феврале украинец завоевал пояс со сломанной рукой. Артем успешно провел четвертую защиту своего титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса, выиграв единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

Ранее мы писали, что у единственного чемпиона из Украины собираются забрать титул в 2021 году. Панамский боец Луис Консепсьон хочет драться с Далакяном.

Смотрите, как Далакян защищал свой титул в 2020 году

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама