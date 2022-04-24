Коли Усик переможе Джошуа, Ф'юрі повернеться! Сміливий прогноз топового боксера

Тайсон Ф'юрі після впевненої перемоги над Ділліаном Уайтом, оголосив про завершення професійної кар'єри.
Але багато діючих та екс-боксерів не вірять, що Тайсон Ф'юрі відмовиться від ідеї об'єднати пояси в бою за абсолютного чемпіона. Так наприклад, вважає Леннокс Льюїс .
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Солідарний з думкою британського екс-чемпіона і супертяж Отто Валлін. Шведський боксер, який програв свій єдиний поєдинок у профі саме Ф'юрі, упевнений, що британець повернеться в ринг.
Більше того, Отто Валлін упевнений і в перемозі Усика в бою-реванші проти Джошуа. Але при цьому у суперництві українця та Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона, швед робить ставку на британського боксера:
"Спочатку нам потрібно подивитися, як виступатимуть Усик і Джошуа. Складно ставити проти Олександра в цьому бою, враховуючи те, що сталося в їхньому першому поєдинку. Я поставив би на перемогу Усика над Ентоні.
Упевнений, що Фюрі захоче об'єднати титули, коли Усик переможе Джошуа. Якщо Ф'юрі забажає влаштувати бій із Олександром, то британець переможе. Дуже складно ставити проти нього, тим паче з Усиком. Олександр – чудовий боксер, але він занадто маленький для Ф'юрі – заявив Отто Валін в інтерв'ю Pro Boxing Fan.