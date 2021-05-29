"Кличко, виходь і бийся! Не будь матусею": Бріггс погрожує знищити українця

Скандальний боксер Шеннон Бріггс почав підігрівати інтерес до можливого поєдинку проти Володимира Кличка, американець вирішив провокувати українця

Бріггс уже давно полює на Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс днями заявив, що Володимир Кличко повертається. І перший бій українця буде якраз проти Бріггса.

Тепер же Шеннон почав розігрівати публіку і провокувати Володимира. Він опублікував в Instagram фотографію Кличка, підписавши:

"Я збираюся забрати цю дурну посмішку з твого тупого обличчя. Це тільки питання часу. Я загнав тебе в кут. Виходь і бийся, не будь матусею. Або скажи – дядьку-чемпіон, вибач".

Свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року, нокаутувавши аргентинця Еміліо Зарате. У 2010 році Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів.

Потім американець довгий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличко-молодшого під час заняття на дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця у воду.