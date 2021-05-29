Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Кличко, виходь і бийся! Не будь матусею": Бріггс погрожує знищити українця

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 травня, 11:41
Копіювати лінк
Скандальний боксер Шеннон Бріггс почав підігрівати інтерес до можливого поєдинку проти Володимира Кличка, американець вирішив провокувати українця
Бріггс уже давно полює на Кличка
Бріггс уже давно полює на Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс днями заявив, що Володимир Кличко повертається. І перший бій українця буде якраз проти Бріггса.

Тепер же Шеннон почав розігрівати публіку і провокувати Володимира. Він опублікував в Instagram фотографію Кличка, підписавши:

"Я збираюся забрати цю дурну посмішку з твого тупого обличчя. Це тільки питання часу. Я загнав тебе в кут. Виходь і бийся, не будь матусею. Або скажи – дядьку-чемпіон, вибач".

Свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року, нокаутувавши аргентинця Еміліо Зарате. У 2010 році Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів.

Потім американець довгий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличко-молодшого під час заняття на дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця у воду.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти