Хоровод, а не бій: битва двох товстунів з MMA розсмішила Мережу

Вікові суперважковаговики з кікбоксингу повеселили уболівальників незвичайним боєм. Бійці не поспішали нападати один на одного і кружляли по рингу

Незвичайний поєдинок пройшов на турнірі з кікбоксингу Colosseum Tournament 25. На рингу зійшлися два ветерана змішаних єдиноборств – 43-річний італієць Франческо Ді Мартис і 46-річний Олександру Лунгу з Румунії.

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Увагу уболівальників привернув оригінальний стиль ведення бою. Деякий час бійці просто кружляли в рингу, через що ролик став вірусним серед фанатів боксу.

Цікавим був ще один факт – на двох бійці мали 89 років, а сумарна вага склала 270 кг! До слова, в підсумку перемогу суддівським рішенням здобув більш старший Лунгу.

Повний запис бою:

Раніше ми писали. що 175-кілограмовий боксер вирубив суперника одним ударом. Бій двох дебютантів-суперважковаговиків завершився вже через півтори хвилини. Легку перемогу здобув гігант Даджуан Келлоуей.