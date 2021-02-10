Ханський подарунок: боксер подарував маленькій дитині дорогий годинник

Срібний призер Олімпійських ігор і колишній чемпіон світу з боксу Амір Хан зробив воістину ханський подарунок своєму синові на день народження.

Реклама

Читайте також: День святого Валентина-2021: чим здивувати свою половинку

Дитині британського боксера Мухаммеду Завіяру виповнився рік – і боксер подарував йому годинник. Вартістю 34 тисячі євро. Зроблений з жовтого 18-каратного золота і інкрустований діамантами.

"Подарував своєму маленькому хлопчикові на перший день народження", – повідомив Хан.

Реклама

На профі-рингу Амір Хан володів чемпіонськими поясами WBA (2009-2011) і IBF (2011) в першій напівсередній вазі. Він провів 39 боїв – 34 перемоги і 5 поразок.

Два місяці тому Аміру виповнилося 34 роки. Ось який торт йому подарувала дружина.

Раніше Амір Хан висунув свою гіпотезу, звідки міг з'явитися коронавірус. Спортсмен вважає, що всьому виною вишки 5G-інтернету.

Реклама

"Я не думаю, що все це прийшло з Китаю. Все це – брехня. Їли кажанів або ще щось? Це дурниця, я не вірю. Всі говорять про коронавірус, мені це набридло. Чи не думаєте, що це може бути пов'язано з вишками 5G? Їх скрізь будують", – говорив Хан.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама