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Ханський подарунок: боксер подарував маленькій дитині дорогий годинник

10 лютого, 18:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Синові Аміра Хана виповнився рік

Срібний призер Олімпійських ігор і колишній чемпіон світу з боксу Амір Хан зробив воістину ханський подарунок своєму синові на день народження.

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Дитині британського боксера Мухаммеду Завіяру виповнився рік – і боксер подарував йому годинник. Вартістю 34 тисячі євро. Зроблений з жовтого 18-каратного золота і інкрустований діамантами.

"Подарував своєму маленькому хлопчикові на перший день народження", – повідомив Хан.

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На профі-рингу Амір Хан володів чемпіонськими поясами WBA (2009-2011) і IBF (2011) в першій напівсередній вазі. Він провів 39 боїв – 34 перемоги і 5 поразок.

Два місяці тому Аміру виповнилося 34 роки. Ось який торт йому подарувала дружина.

Раніше Амір Хан висунув свою гіпотезу, звідки міг з'явитися коронавірус. Спортсмен вважає, що всьому виною вишки 5G-інтернету.

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"Я не думаю, що все це прийшло з Китаю. Все це – брехня. Їли кажанів або ще щось? Це дурниця, я не вірю. Всі говорять про коронавірус, мені це набридло. Чи не думаєте, що це може бути пов'язано з вишками 5G? Їх скрізь будують", – говорив Хан.

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бокс боксер Амір Хан

Джерело: Eurosport

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