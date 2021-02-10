Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Ханский подарок: боксер подарил маленькому ребенку дорогущие часы

10 февраля, 18:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сыну Амира Хана исполнился год

Серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира по боксу Амир Хан сделал поистине ханский подарок своему сыну на день рождения.

Реклама

Читайте также: День святого Валентина-2021: чем удивить свою половинку

Ребенку британского боксера Мухаммеду Завияру исполнился год – и боксер подарил ему часы. Стоимостью 34 тысячи евро. Сделанные из желтого 18-каратного золота и инкрустированные бриллиантами.

"Подарил своему маленькому мальчику на первый день рождения", – сообщил Хан.

Реклама

В тренде
На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

На профи-ринге Амир Хан владел чемпионскими поясами WBA (2009-2011) и IBF (2011) в первом полусреднем весе. Он провел 39 боев – 34 победы и 5 поражений.

Два месяца назад Амиру исполнилось 34 года. Вот какой торт ему подарила жена.

Ранее Амир Хан выдвинул свою гипотезу, откуда мог появиться коронавирус. Спортсмен считает, что всему виной вышки 5G-интернета.

Реклама

"Я не думаю, что все это пришло из Китая. Все это – ложь. Ели летучих мышей или еще что-то? Это ерунда, я не верю. Все говорят про коронавирус, мне это надоело. Не думаете, что это может быть связано с вышками 5G? Их везде строят", – говорил Хан.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксер Амир Хан

Источник: Eurosport

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Вырубил за восемь секунд! Зверский нокаут от 15-летнего Майка Тайсона
Вырубил за восемь секунд! Зверский нокаут от 15-летнего Майка ТайсонаБокс
"Шлю маме на карточку": Усик раскрыл, сколько получает и куда девает деньгиБокс
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкой
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкойБокс
Усик не будет молчать: патриотизм для грязнули и реакция на попадание в базу
Усик не будет молчать: патриотизм для грязнули и реакция на попадание в базу "Миротворца"Бокс
Боксер умер после нокаута во время боя: видео смертельного удара
Боксер умер после нокаута во время боя: видео смертельного удараБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять