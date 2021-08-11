"Женіть цього бомжа. Таким не місце в політиці": проти боксера-політика виступив його скандальний колега

Скандальний український боксер Іван Редкач з невеликим запізненням відреагував на новину, що боксер Макс Бурсак йде в політику. Редкач закликає гнати його з політики

Іван Редкач - против Макса Бурсака в політиці / Фото: Instagram

У вересні 2020 року Бурсак оголосив, що йде в політику і буде балотуватися в Дарницькому районі столиці від партії "Удар".

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Редкач, який проживає в США, дізнався про це тільки зараз, наткнувшись на новину із заголовком "Знаменитий український боксер пішов в депутати", що дуже його розлютило.