"Гоните этого бомжа. Таким не место в политике": против боксера-политика выступил его скандальный коллега

Скандальный украинский боксер Иван Редкач с небольшим опозданием отреагировал на новость, что боксер Макс Бурсак идет в политику. Редкач призывает гнать его из политики

Иван Редкач - против Макса Бурсака в политике / Фото: Instagram

В сентябре 2020 года Бурсак объявил, что идет в политику и будет баллотироваться в Дарницком районе столицы от партии "Удар".

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Редкач, проживающий в США, узнал об этом только сейчас, наткнувшись на новость с заголовком "Знаменитый украинский боксер пошел в депутаты", что очень его разозлило.