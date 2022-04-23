Ф'юрі проти Уайта: хто фаворит у чемпіонському поєдинку

Аналітики букмекерських контор виставили коефіцієнти на різний результат поєдинку у Лондоні

Британська битва в столиці Королівства / Фото: REUTERS

Сьогодні на "Уемблі" перший цього року чемпіонський бій у надважкій вазі. Володар поясу WBC британець Тайсон Ф'юрі зустрінеться зі своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом.

Наш сайт веде онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Уайт.

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Хто лідер у майбутньому поєдинку. Букмекери вважають, що Ф'юрі має високі шанси захистити свій титул. Котирування на перемогу Ф'юрі нокаутом – 1.60, на перемогу за очками – 3.30.

Коефіцієнт на перемогу Уайта нокаутом – 6.70, за очками – 20.50.

Аналітики прогнозують, що поєдинок завершиться достроково. На це коефіцієнт – 1.37, а на те, що бій пройде усі 12 раундів – 2.85.

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Раніше ми писали, що заява Тайсона Ф'юрі про завершення професійної кар'єри, після поєдинку з Уайтом, може бути рекламним трюком.