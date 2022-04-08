Це був український Крим за Януковича! Усик висміює російських окупантів

Дружина українського боксера шокована бажанням загарбників у Криму забрати в Олександра нагороду "За вірність обов'язку"

Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Агресія фашистів згуртувала українців, зокрема й наших спортсменів.

Україну також активно підтримує Олександр Усік. Чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі повернувся на батьківщину з початком війни та вступив до лав територіальної оборони Києва.

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Схоже, це вивело з рівноваги окупаційну владу Криму, де народився боксер. Місцевий "уряд" вирішило позбавити Усика нагороди "За вірність обов'язку".

Такі дії загарбників розсмішили дружину Олександра. Дівчина дала інтерв'ю "PravdaTUT Lviv", в якому пояснила, чому всім своїм нагородам Усік завдячує саме Україні.

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"Я взагалі не знаю, про що це Сергій Валерійович Аксьонов говорить. Як можна позбавити людину того, що ви їй не давали? Все, що Крим дав Саші – це дав український Крим за президента Януковича, за української влади в Криму. Тобто Аксьонов там точно ніяк і поряд не стояв, а Коснстантінов – тим більше.

Ми знаємо з ним ситуацію, коли Олександр став олімпійським чемпіоном у 2012 році, то Янукович підписав указ, що кожному олімпійському чемпіону видаються за місцем проживання квартири. Нам у Криму дали квартиру за перше місце в Олімпіаді. Тоді Коснстантінов вирішив на нас заощадити та заробити. Він хотів, щоби ми йому за це гроші заплатили. Вони ще хотіли наваритись на цьому тоді, а зараз... Не смішіть. Забере – значить, забере, що з ним зробиш. Приїдемо та заберемо назад".

Зазначимо, що минулого року Олександр став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Усик здолав у Лондоні Ентоні Джошуа і тепер готується до бою-реваншу. Відбутися він повинен в кінці липня.