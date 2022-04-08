Это был украинский Крым при Януковиче! Усик высмеивает российских оккупантов

Жена украинского боксера в шоке от желания захватчиков в Крыму забрать у Александра награду "За верность долгу"

Александр Усик со своей женой Екатериной

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Агрессия фашистов сплотила украинцев, в том числе и наших спортсменов.

Украину также активно поддерживает Александр Усик. Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе вернулся на родину с началом войны и вступил в ряды территориальной обороны Киева.

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Похоже, это вывело из равновесия оккупационную власть Крыма, где и родился боксер. Местное "правительство" решило лишить Усика награды "За верность долгу".

Такие действия захватчиков рассмешили жену Александра. Девушка дала интервью "PravdaTUT Lviv", в котором объяснила, почему всем своим наградам Усик обязан именно Украине.

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"Я вообще не знаю, о чем это Сергей Валерьевич Аксенов говорит. Как можно лишить человека того, что вы ему не давали? Все, что Крым дал Саше – это дал украинский Крым при президенте Януковиче, при украинской власти в Крыму. То есть Аксенов там точно никак и рядом не стоит, а Константинов тем более.

Мы знаем с ним ситуацию, когда Александр стал олимпийским чемпионом в 2012 году, то Янукович подписал указ, что каждому олимпийскому чемпиону выдаются по месту жительства квартиры. Нам в Крыму дали квартиру за первое место в Олимпиаде. Тогда Константинов решил на нас сэкономить и заработать. Он хотел, чтобы мы ему за это деньги заплатили. Они еще хотели навариться на этом тогда, а сейчас... Не смешите. Заберет – значит заберет, что с ним сделаешь. Приедем и заберем обратно".

Отметим, что в прошлом году Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Усик одолел в Лондоне Энтони Джошуа и теперь готовится к бою-реваншу. Состояться он должен в конце июля.