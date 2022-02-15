15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Цигани захопили, але ми його визволимо: брат Усика в полоні

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 00:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик нарешті отримав чемпіонський пояс. Ще один треба забрати у "циган"
Усик отримав пояс WBA і відкриває полювання на титул Ф'юрі
Усик отримав пояс WBA і відкриває полювання на титул Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик завоював титули у поєдинку проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року. Проте самі пояси довелося почекати, адже вони робляться іменними.

Читайте також: Усик – чемпіон! Такого трофею у боксера ще не було

Реклама

Останнім у колекцію Усика прибув пояс WBA Super. Залишилося додати лише титул WBC, що належить Тайсону Ф'юрі.

"Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе давно чекають.

Єдиний наш брат десь ходить... цигани його захопили, але ми його визволимо", – пожартував Усик, натякаючи на прізвисько Ф'юрі "Циганський король".

До речі, раніше з'явилася інформація, що Тайсон Ф'юрі не має боксерської ліцензії: несподівана перешкода на шляху до Усика. Чемпіон світу за версією WBC у наступному поєдинку має зустрітися зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Але бій може не відбутися.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 14 лютого Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Олімпіаду треба було перенести! Українка розповіла про параною в Пекіні Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша "Батько радіо", на ідеях якого функціонують ТБ, мобілки, радіотелескопи – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Опитування
Медальний залік Олімпіади
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
Всього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
9
5
7
21
2
flag Німеччина НімеччинаDE
8
5
2
15
3
flag США СШАUS
7
6
3
16
4
flag Нідерланди НідерландиNL
6
4
2
12
5
flag Австрія АвстріяAT
5
6
4
15
6
flag Швеція ШвеціяSE
5
3
3
11
7
flag Китай КитайCN
5
3
2
10
8
flag ОКР ОКРROC
4
6
8
18
9
flag Франція ФранціяFR
3
6
2
11
10
flag Швейцарія ШвейцаріяCH
3
0
5
8
Всі медалі
Наші досягнення Пекіну
ТОП-10 місць України на Олімпіаді:
1
Юлія Джима. Біатлон. Спринт Юлія Джима. Біатлон. Спринт
8
2
Юлія Джима. Біатлон. 15 км Юлія Джима. Біатлон. 15 км
10
3
Україна. Фігурне катання. Команди Україна. Фігурне катання. Команди
10
4
Ірина Петренко. Біатлон. 15 км Ірина Петренко. Біатлон. 15 км
11
5
Україна. Санний спорт. Команда Україна. Санний спорт. Команда
11
6
Дмитро Підручний. Біатлон. Спринт Дмитро Підручний. Біатлон. Спринт
13
7
Юлія Джима. Біатлон. Пасьют Юлія Джима. Біатлон. Пасьют
13
8
Дмитро Підручний. Біатлон. Пасьют Дмитро Підручний. Біатлон. Пасьют
13
9
Україна. Біатлон, змішана естафета Україна. Біатлон, змішана естафета
13
10
Іван Ковбаснюк. Гірські лижі, комбінація Іван Ковбаснюк. Гірські лижі, комбінація
14
Всі результати українців
ТОП-МАТЧІ

ПСЖ

Сьогодні

22:00

Реал

2.03

3.82

3.80

Спортинг

Сьогодні

22:00

Манчестер Сіті

11.50

6.00

1.31

Інтер

Завтра

22:00

Ліверпуль

3.56

3.78

2.12
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Субота, 26 лютого
14:00
17:00
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти