Усик – чемпіон! Такого трофею у боксера ще не було

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик святкує чергову перемогу. Боксер поповнив колекцію трофеїв, навіть не виходячи на ринг

Усик став переможцем футбольного турніру у Туреччині / Фото: Колаж: Сьогодні

Домінатор хевівейту Олександр Усик має у своїй колекції медалі чемпіонату світу та Європи серед любителів, золото Олімпіади-2012, звання абсолютного чемпіона у крузервейті та трофей Мухаммеда Алі за перемогу у Всесвітній боксерській супер серії.

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А зараз у його колекції з'явився ще один трофей. Зовсім не пов'язаний із боксом! Так, Усик став чемпіоном у футболі!

Боксер провів всього 15 хвилин як футболіст, але цього вистачило, щоб стати переможцем товариського турніру Winter Cup 2022 у Туреччині, де він грав за Полісся з Житомира.

У головному матчі турніру проти Металіста Усик участі не брав і навіть не потрапив у заявку команди. Ймовірно, на той момент боксер уже залишив розташування клубу, тому що його немає навіть на спільних фото з нагородження. Можливо, Усик образився, що його заганяли під час тренування.

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Втім, боксер відзначився у соцмережах клубу, наставивши лайки під святковими фото.