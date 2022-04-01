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Гавкатимуть! Усик присвятив вірш Україні та вилаяв незгодних

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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1 квітня, 23:00
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Олександр Усик, який під час війни виїхав з України до Праги, опублікував у соцмережах вірш та розповів, що краще пізно, ніж ніколи
Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO
Олександр Усик - чемпіон WBA, IBF, WBO, IBO / Фото: Reuters

З початку війни Олександр Усик раптом став затятим патріотом. Навіть у тероборону записався. Хоча потім швидко звалив з України.

Тепер боксер у соцмережах запостив пісню на свої вірші. За словами Усика, вони були написані чотири роки тому.

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"Доброго вечора, ми з України. Цей вірш я писав уночі 2 січня 2018 року. О 01:27. Я був у своєму тренувальному таборі. Я готувався до поєдинку з Майрісом Брієдісом, і після тренування я не міг заснути. І мені в голову прийшла думка написати цього вірша. Я назвав його "Новий Гімн". Я не знаю, чому я так його назвав. Тож я хочу присвятити цей вірш, а зараз пісню – Україні та українському народу. Слава Богу за Україну!" – написав Усик.

  • Україна, моя Україна.
  • Моя сильна, моя Батьківщина.
  • Ти для мене, як матір для сина,
  • Сама рідна й навіки одна.
  • Ти козацького роду країна,
  • Богом ти на небі любима,
  • Батьківщина ти сильна моя.
  • Тіло ми за тебе положим,
  • А душею ми з Богом завжди.
  • Ми за тебе, рідненьку, попросим
  • Всіх святих тебе зберегти.
  • І безкрайні поля без обмежень,
  • І вродливі ліса та поля,
  • І карпатські гори високі,
  • І смереки стрункі, як струна.
  • Все в нас є для життя та для свята,
  • В нас країна єдина на всіх.
  • Так помолимось, браття, ми Богу,
  • Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

А потім Усик вирішив чомусь влаштувати розбірки. Спортсмен, який вісім років боявся сказати, що Росія анексувала Крим, їздив відпочивати на півострів до ворогів, водився з московськими попами, обізвав незгодних з ним українців "купкою, яка гавкатиме".

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"Ну і, звичайно, я не забуду про ту маленьку купку, яка зараз гавкатиме, чому ти не зробив цього раніше, або де ти був раніше. І таке інше. Миру вам, добра і любові, кожен з нас ділиться зі світом тим, що має. Хтось має багато любові і цим ділиться. А хтось має багато злості і посилає її на інших, не розуміючи, що всесвіт працює інакше. Що віддаєш те і отримуєш. Краще пізно, ніж не коли" , – дописав Усик.

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Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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