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Українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі: Валя Семеренко – поза заявкою

7 січня, 09:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

8 січня відкривається п'ятий етап Кубка світу – в Німеччині

У п'ятницю поновлюється розіграш Кубка світу з біатлону – найвидовищнішого й найпопулярнішого в нас виду спорту. Перші після Нового року змагання пройдуть в німецькому Обергофі. Як відомо, в збірній України з біатлону з'явилися два новачки. Причому, Артем Тищенко та Тарас Лесюк не просто потрапили в команду, але і в заявку на завтрашній спринт.

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Про це головний тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра повідомив сайту "Суспільного".

А ось вибули зі складу поки що Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Звичайно, не побіжать вони і суботню гонку переслідування, а ось у змішаних естафетах в неділю можуть взяти участь. Вийдуть у п'ятницю на спринт також Дмитро Підручний, Артем Прима та Руслан Ткаленко.

У жіночій команді точно не з'явиться завтра Валентина Семеренко: у олімпійської чемпіонки 2014 виявили проблеми зі шлунком. У заявці значаться Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех. А ось між Вітою Семеренко і Анастасією Меркушіною тренерський штаб повинен зробити вибір сьогодні.

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Днями в Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів.

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Дивіться, як українок нагороджували медалями чемпіонату світу за успіх в естафеті:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram

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