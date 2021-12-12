Україна виграла боротьбу за 7 місце у чоловічій естафеті

Недільну програму третього етапу Кубка світу в Гохфільцені відкривали чоловічі естафетні гонки. Українська команда виступала у такому складі: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
The men's relay has started!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
Fasten your seatbelts cause this is going to be one heck of a biathlon day!
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Стартер нашої команди Артем Прима використав два запасні патрони і передав естафету Підручному 11-м, з відставанням від лідера +35,2 секунди.
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Дмитро першу стрільбу відпрацював з одним додатковим патроном, а другу відстріляв чисто.
Laegreid leads Femling and Dovzan out of the second range!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
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Під час гонки Підручний вийшов на шосте місце, але на передачі естафети опинився на дев'ятому місці.
Богдан Цимбал не зміг чисто відстрілятися, але все ж таки втримався на 9-й позиції.
Фінішер української команди Артем Дудченко віддав всі сили, щоб покращити результат і в результаті посів сьоме місце. На фініші Дудченко випередив словенця Тршана.
Золото чоловічої естафети вибороли біатлоністи норвезької команди. Друге місце посіли французи та замкнули ТОП-3 збірна Росії.
Friday and Saturday didn't quite go acording до плану для норвезьких людей – але вони долають бік у вікторії в людських відносинах. Heia Norge, indeed- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
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Кубок світу. Третій етап (Гохфільцен): чоловіча естафета. Результат
1.Норвегія (0+5) +1:14:34.8
2.Франція (0+8)+21.2
3.Росія (1+9)+47.3
4. Німеччина (0+10) +1:00.0
5.Швеція (0+7) +1:30.2
6.Білорусь (1+5) +2:09.5
7.Україна (0+8) +2:32.5
Norway takes the Men Relay in Hochfilzen – ahead of France and Latypov's efforts put Russia into 3rd place.— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2021
@NSSF_Biathlon
@FedFranceSki
@russianbiathlon
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Нагадаємо, що на другому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді українські біатлоністи претендували на медалі , але зрештою фінішували п'ятими.