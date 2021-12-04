Україна видала божевільну половину естафети у біатлоні, але залишилася без медалі

Українські біатлоністи були другими по ходу естафети в Естерсунді, однак на фініші виявилися п'ятими – що теж круто

Першу естафету сезону виграла Норвегія / Фото: Reuters

Слідом за жіночим пасьютом, де найкращою з українок з 14-м рядком стала Юлія Джима, у суботу, 4 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета.

Першу її половину Україна провела блискуче, посідаючи другу сходинку за Норвегією.

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Артем Прима на першому етапі та Дмитро Підручний на другому показали найкращі результати у скорострільності серед усіх учасників, при цьому їхні постріли були влучними.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Проте друга половина естафети у нас не склалася.

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Богдан Цимбал та Антон Дудченко стріляли вже не так точно. Цимбал навіть мав штрафне коло. Як наслідок, Україна фінішувала п'ятою, що, втім, також – круто!

Антон Дудченко / Фото: Getty Images

А перемогу відсвяткувала збірна Норвегії.

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Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (0+4) 1:14:09,3

2. Франція (0+8) +11,2

3. РФ (1+9)+45,9

4. Німеччина (0+6) +1:07,8

5. Україна (1+6) +1:28,5

6. Білорусь (0+11) +2:07,5

7. Швеція (1+15) +2:30,8

8. Італія (2+13) +2:31,0

Раніше ми розповідали, що Олена Білосюк (до заміжжя Підгрушна) скривилася у прямому ефірі після невдалого спринту.

Незрозуміле в Естерсунді коїлося і з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.