Україна видала божевільну половину естафети у біатлоні, але залишилася без медалі

Слідом за жіночим пасьютом, де найкращою з українок з 14-м рядком стала Юлія Джима, у суботу, 4 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета.
Першу її половину Україна провела блискуче, посідаючи другу сходинку за Норвегією.
Артем Прима на першому етапі та Дмитро Підручний на другому показали найкращі результати у скорострільності серед усіх учасників, при цьому їхні постріли були влучними.
Далі по темі
Проте друга половина естафети у нас не склалася.
Богдан Цимбал та Антон Дудченко стріляли вже не так точно. Цимбал навіть мав штрафне коло. Як наслідок, Україна фінішувала п'ятою, що, втім, також – круто!
А перемогу відсвяткувала збірна Норвегії.
Естафета. Чоловіки
- 1. Норвегія (0+4) 1:14:09,3
- 2. Франція (0+8) +11,2
- 3. РФ (1+9)+45,9
- 4. Німеччина (0+6) +1:07,8
- 5. Україна (1+6) +1:28,5
- 6. Білорусь (0+11) +2:07,5
- 7. Швеція (1+15) +2:30,8
- 8. Італія (2+13) +2:31,0
Раніше ми розповідали, що Олена Білосюк (до заміжжя Підгрушна) скривилася у прямому ефірі після невдалого спринту.
Незрозуміле в Естерсунді коїлося і з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.