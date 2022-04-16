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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Спортсмен із ЗСУ відмовився залишати Україну до перемоги над Росією

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 квітня, 23:57
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Біатлоніст Артем Прима продовжить служити на благо країни та почне підготовку до сезону після закінчення війни
Артем Прима захищає Україну від орків
Артем Прима захищає Україну від орків / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України згуртувала наших спортсменів навколо допомоги країні. Багато хто вступив до лав територіальної оборони, а дехто навіть став частиною ЗСУ.

Одним із таких спортсменів став біатлоніст Артем Прима. Хлопець матиме можливість залишити Україну за спеціальним дозволом для підготовки до наступного сезону. Втім, сам Прима запевнив, що не збирається їхати з країни.

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"Розмови про можливий дозвіл для виїзду за кордон були. Але моя думка така: поки йде війна, я хочу залишатися в Україні та захищати її, оскільки я контрактник ЗСУ. Дай бог, закінчиться війна нашою перемогою, тоді вже можна буде думати про підготовку до нового сезону.

Війна прийшла зненацька, всі цінності відійшли на другий план. Думаю, що кожен переосмислив чимало чогось у своєму житті. У тому числі й спортсмени. Я повністю віддаюся службі: ходжу наряди, на патрулювання.

Можу сказати спасибі керівництву, яке йде на деякі поступки, дають змогу тренуватись для підтримки спортивної форми".

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Також Артем поділився думкою про рідного Чернігова, який сильно постраждав від постійних атак фашистів.

"До війни Чернігів був дуже гарним містом, чималі сили були прикладені і мером, і жителями для покращення інфраструктури: парки, сквери. Я знаю це не з чуток, адже чимало друзів із різних міст України та з-за кордону приїжджали та казали, що місто дуже красиве, його точно можна було назвати одним із найкрасивіших міст України.

Постраждали чимало об'єктів: кінотеатри, лікарні, школи, дитячі майданчики, приватні будинки. Не уникли руйнування та спортивні об'єкти: стадіон імені Гагаріна, лижна база. Не знаю, який це відсоток руйнувань, але друзі, які повертаються до міста і ті, що там залишалися, кажуть, що суттєві".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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