Навіть із чистою стрільбою не потрапили в очки. Українці провалили спринт у Ансі

Українські біатлоністи чисто відстрілялися, але лише Лесюк потрапив до ТОП-50 спринту в Ансі. Переможцем гонки став титулований норвежець Йоганнес Бьо

Йоганнес Бьо виграв спринтерські перегони в Ансі / Фото: Olympics

Сьогодні, 17 грудня, у французькому Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

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Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бьо, який подолав дистанцію 10 км з часом 23 хвилини та 30 секунд.

Це перша особиста перемога у сезоні для норвезького біатлоніста. Срібло у Едуарда Латипова із Росії, бронзову нагороду завоював норвежець Філіп Андерсен.

The reason they call it Le Grand Bo(e)rnand



Watch the Men Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pu09DGBhaS - BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2021

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Наші біатлоністи виступили на етапі резервним складом: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк.

Порадували стрільбою Тищенко та Лесюк, які пройшли обидва вогневі рубежі на нуль. Найкращу швидкість на дистанції показав Тарас, який у підсумку фінішував із 46-м результатом.

Результати спринту

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1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 23:30,3 (0+0)

2. Едуард Латипов (Росія) – +7,2 (0+0)

3. Філіп Андерсен (Норвегія) – +18,2 (0+0)

...

46. Тарас Лесюк (Україна) – +1:58,2 (0+0)

55. Артем Тищенко (Україна) – +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Україна) – +4:12,1 (1+2)