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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Навіть із чистою стрільбою не потрапили в очки. Українці провалили спринт у Ансі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 грудня, 16:48
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Українські біатлоністи чисто відстрілялися, але лише Лесюк потрапив до ТОП-50 спринту в Ансі. Переможцем гонки став титулований норвежець Йоганнес Бьо
Йоганнес Бьо виграв спринтерські перегони в Ансі
Йоганнес Бьо виграв спринтерські перегони в Ансі / Фото: Olympics

Сьогодні, 17 грудня, у французькому Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

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Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бьо, який подолав дистанцію 10 км з часом 23 хвилини та 30 секунд.

Це перша особиста перемога у сезоні для норвезького біатлоніста. Срібло у Едуарда Латипова із Росії, бронзову нагороду завоював норвежець Філіп Андерсен.

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Наші біатлоністи виступили на етапі резервним складом: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк.

Порадували стрільбою Тищенко та Лесюк, які пройшли обидва вогневі рубежі на нуль. Найкращу швидкість на дистанції показав Тарас, який у підсумку фінішував із 46-м результатом.

Результати спринту

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1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 23:30,3 (0+0)
2. Едуард Латипов (Росія) – +7,2 (0+0)
3. Філіп Андерсен (Норвегія) – +18,2 (0+0)
...
46. Тарас Лесюк (Україна) – +1:58,2 (0+0)
55. Артем Тищенко (Україна) – +2:11,1 (0+0)
108. Руслан Ткаленко (Україна) – +4:12,1 (1+2)

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