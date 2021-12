Навіть із чистою стрільбою не потрапили в очки. Українці провалили спринт у Ансі

Сьогодні, 17 грудня, у французькому Ансі в рамках четвертого етапу Кубка світу відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Перемогу у спринті здобув норвежець Йоганнес Бьо, який подолав дистанцію 10 км з часом 23 хвилини та 30 секунд.

Це перша особиста перемога у сезоні для норвезького біатлоніста. Срібло у Едуарда Латипова із Росії, бронзову нагороду завоював норвежець Філіп Андерсен.

The reason they call it Le Grand Bo(e)rnand Watch the Men Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pu09DGBhaS

Наші біатлоністи виступили на етапі резервним складом: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк.

Порадували стрільбою Тищенко та Лесюк, які пройшли обидва вогневі рубежі на нуль. Найкращу швидкість на дистанції показав Тарас, який у підсумку фінішував із 46-м результатом.

Результати спринту

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) – 23:30,3 (0+0)

2. Едуард Латипов (Росія) – +7,2 (0+0)

3. Філіп Андерсен (Норвегія) – +18,2 (0+0)

...

46. Тарас Лесюк (Україна) – +1:58,2 (0+0)

55. Артем Тищенко (Україна) – +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Україна) – +4:12,1 (1+2)

Johannes Thingnes Boe gets his first victory of the season in the @BiathlonALGB Men Sprint



Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon

Eduard Latypov @russianbiathlon

@Filip_andersen@NSSF_Biathlon



Watch all competitions on https://t.co/fCavAUfrMjpic.twitter.com/sDFxFQwo22