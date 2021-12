Даже с чистой стрельбой не попали в очки. Украинцы провалили спринт в Анси

Сегодня, 17 декабря, во французском Анси в рамках четвертого этапа Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка.

Читайте также: Я задыхалась! Откровения украинской биатлонистки

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе, который преодолел дистанцию 10 км с временем 23 минуты и 30 секунд.

Это первая личная победа в сезоне норвежского биатлониста. Серебро у Эдуарда Латыпова из России, бронзовую награду завоевал норвежец Филип Андерсен.

There's a reason they call it Le Grand Bo(e)rnand Watch the Men Sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/pu09DGBhaS

Наши биатлонисты выступили на этапе резервным составом: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк.

Порадовали стрельбой Тищенко и Лесюк, отстрелявшие оба огневых рубежа на ноль. Лучшую скорость на дистанции показал Тарас, который в итоге финишировал с 46-м результатом.

Результаты спринта

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) – 23:30,3 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – +7,2 (0+0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) – +18,2 (0+0)

...

46. Тарас Лесюк (Украина) – +1:58,2 (0+0)

55. Артем Тищенко (Украина) – +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Украина) – +4:12,1 (1+2)

Johannes Thingnes Boe gets his first victory of the season in the @BiathlonALGB Men Sprint



Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon

Eduard Latypov @russianbiathlon

@Filip_andersen@NSSF_Biathlon



Watch all competitions on https://t.co/fCavAUfrMjpic.twitter.com/sDFxFQwo22