Український клуб отримав технічну поразку через неможливість вилетіти з Києва

Київ-Баскет не зміг вилетіти на матч Кубка Європи ФІБА проти Реджани до Італії. Крім повального скасування рейсів з України, баскетбольний клуб не мав достатньої кількості гравців через коронавірус.
Відтак матч Кубка Європи між Реджаною та Київ-Баскет, який мав пройти 15 лютого, не відбудеться. Українцям буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:20, повідомив Київ-Баскет у Facebook.
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До речі, раніше ми писали, що на тлі напруженої ситуації Київ-Баскет покинули усі американські гравці, окрім Майка Кеффі. У клубі оцінили сміливий вчинок гравця та перетворили американця на гетьмана України.
Що відомо про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть призупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, SkyUp посадила літак із Фуншалу в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- При цьому у міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припинить свою дію страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.