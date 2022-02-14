Український клуб отримав технічну поразку через неможливість вилетіти з Києва

Загроза російського вторгнення в Україну паралізувала повітряне сполучення в нашій країні. Від скасування рейсів постраждав представники України на міжнародній арені

Київ-Баскет не зміг вилетіти з України / Фото: REUTERS

Київ-Баскет не зміг вилетіти на матч Кубка Європи ФІБА проти Реджани до Італії. Крім повального скасування рейсів з України, баскетбольний клуб не мав достатньої кількості гравців через коронавірус.

Відтак матч Кубка Європи між Реджаною та Київ-Баскет, який мав пройти 15 лютого, не відбудеться. Українцям буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:20, повідомив Київ-Баскет у Facebook.

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До речі, раніше ми писали, що на тлі напруженої ситуації Київ-Баскет покинули усі американські гравці, окрім Майка Кеффі. У клубі оцінили сміливий вчинок гравця та перетворили американця на гетьмана України.

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