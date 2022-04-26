Голому рубаха або зачарований час Михайлюка! Українець підкорив нове досягнення

Український гравець Торонто використовує будь-який свій шанс у плей-оф НБА: після дебюту є перше очко!

Михайлюк набрав перше очко в плей-оф НБА / Фото: NBA.com, Колаж: Сьогодні

Святослав Михайлюк дебютував у плей-офф Національної баскетбольної асоціації у минулій переможній грі свого Торонто проти Філадельфії. Але вписати своє ім'я за 1 хвилину та 19 секунд у протокол того матчу вдалося лише у графу фоли.

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П'ятий поєдинок серії між Торонто та Філадельфією дозволив українському легіонеру підкорити нову вершину. Святослав реалізував свій єдиний штрафний кидок. Це попадання стало історичним у кар'єрі Михайлюка – українець здобув своє перше очко на стадії плей-оф НБА.

Цікаво, що на майданчику Михайлюк знову провів заключний час матчу, і він ідентичний минулому. Українець зіграв 1 хвилину та 19 секунд.

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Основні події матчу знову подарували камерунське протистояння Сіакама та Ембіїда. Сильнішим як і в минулому поєдинку за особистими показниками виявився легіонер канадської команди. Сіакам зробив дабл-дабл, набравши 23 очки та 10 підбирань.

Цікаві закономірності подарували Торонто другу перемогу у протистоянні з рахунком 103:88. Але в серії до чотирьох перемог попереду залишається Філадельфія – 3:2 на користь Сіксерс.