Хвилина, яка запам'яталася на все життя. Українець дебютував у плей-оф НБА

Святослав Михайлюк зіграв за Торонто у переможному матчі проти Філадельфії у рамках стикових поєдинків за чемпіонство

Михайлюк дебютував у плей-оф НБА / Фото: nba.com, Колаж: Сьогодні

Дебют Михайлюка у плей-оф НБА відкладався три зустрічі . У програних поєдинках тренер Торонто постійно залишав українця на лаві запасних, не даючи йому шансу вперше зіграти на цій стадії.

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Знаменний день для Михайлюка настав у суботу 23 квітня, коли український снайпер отримав свій ігровий час. Щоправда, 1 хвилина та 19 секунд проведені Святославом на паркеті, це лише маленький подаруночок для українця. Але він запам'ятає його на все життя!

Торонто у четвертому поєдинку серії проти Філадельфії зміг здобути важливу перемогу та продовжити протистояння ще на один матч. Партнери Михайлюка у рівному поєдинку змогли таки вирвати необхідний результат наприкінці поєдинку.

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Матч ознаменувався камерунською дуеллю: Сіакам повів за собою Торонто і став персонально сильнішим за свого більш зіркового співвітчизника з Філадельфії Ембіїда. Це дозволило канадській команді святкувати успіх.

Таким чином, рахунок у серії 3:1 на користь Філадельфії. Михайлюку разом із Торонто поступатися більше не можна.