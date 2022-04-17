Михайлюка немає – Торонто не перемагає. Дебют українця відтерміновується

Баскетбольний клуб Святослава Михайлюка з поразки розпочав серію плей-оф НБА. Українець спостерігав з лави запасних

Дебют Михайлюка у плей-оф НБА відкладено / Фото: NBA.com, Колаж: Сьогодні

Перший день плей-оф Національної баскетбольної асоціації сезону 2021/2022 виявився насиченим на події. Найяскравішою та показовою стала акція протесту у Мемфісі де жінка прикувала себе ланцюгом до стійки із кільцем.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Неймовірні очікування від старту плей-оф мав український баскетбольний снайпер Святослав Михайлюк. Гравець Торонто Репторс ще ніколи не брав участі у матчах цієї стадії. І поки що ця статистика залишається незмінною.

Тренер єдиної канадської команди в НБА задіяв у матчі одразу 14 гравців із ростера. Але місця на паркеті українцеві так і не знайшлося. Тому дебют Михайлюка відкладається щонайменше до наступної зустрічі.

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Перший поєдинок чвертьфіналу Східної конференції проти Філадельфії для Торонто виявився невдалим. Вже до великої перерви партнери Михайлюка поступалися з різницею у 18 очок. Змінити перебіг зустрічі у двох останніх чвертях також не вдалося. Філадельфія перемогла з рахунком 131:111.

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Лейкерс без плей-оф / Фото: nba.com

Нагадаємо, що плей-офф НБА цього сезону пропускає Леброн Джеймс разом із зірковим Лейкерсом.