Рінат Ахметов обіграв мера Маріуполя у баскетбол (відео)

Під час відвідування Маріуполя підприємець, засновник та акціонер компанії SCM президент ФК Шахтар Рінат Ахметов спочатку зіграв із мером міста Вадимом Бойченком у футбол.
Їхня серія пенальті завершилася внічию – 1:1.
А ось на баскетбольному майданчику, куди вони згодом перебралися, переміг Рінат Ахметов.
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Він із третьої спроби закинув м'яч у кошик, а Бойченку це так і не вдалося.
Раніше Рінат Ахметов розповів про свою головну мрію. Підприємець мріє повернутися до рідного Донецька, коли там знову майорітимуть українські прапори.