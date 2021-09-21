Що Україна побудує в боротьбі за Євробаскет і яким буде новий чемпіонат

У Києві презентували новий баскетбольний сезон: скільки команд стартують в чемпіонаті, коли і де дивитися ігри

У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Напередодні матчу за Суперкубок між Прометеєм і Будівельником в київському Палаці спорту відбулася презентація нового баскетбольного сезону.

Скільки команд. На цей раз в Суперлізі зіграє 12 команд, тобто на одну більше, ніж в минулому чемпіонаті. До складу учасників приєднався Кривбас (Кривий Ріг).

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Коли стартують. Перший тур чемпіонату української Суперліги відбудеться 23-26 вересня, в першій грі змагатимуться Дніпро і Харківські Соколи. Повний розклад турніру є на сайті ФБУ.

Де дивитись. Учасники презентації відзначили, що планують розвивати трансляції матчів в YouTube і частіше радувати вболівальників цікавим контентом. Але основна мета – збільшити кількість уболівальників на трибунах.

Євробаскет-2025. Президент Федерації баскетболу Укаїни Михайло Бродський прокоментував заявку України на проведення Євробаскету через чотири роки. Він повідомив, що нашій країні треба буде побудувати до грудня 2024 два зали, на 15 і 10 тисяч глядачів. Незабаром буде прийнято рішення, де саме можуть з'явитися нові арени.

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Суперкубок України. Матч відбудеться в Палаці спорту 22 вересня. Початок поєдинку Прометей – Будівельник о 18:30.

"Вся команда з нетерпінням чекає Суперкубка, настрій у всіх відмінний, адже ми тільки що пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів. Думаю, нас чекає цікавий матч з Будівельником. Сподіваюся, трибуни будуть заповнені", – сказав гравець Прометея Олександр Липовий.

Презентація баскетбольного сезону. Саму презентацію сезону організатори влаштували яскраву і запальну, тим самим заявивши про бажання зробити новий чемпіонат ще більш цікавим і видовищним. На початку заходу виступили фрістайлери, а також дівчата зі студії танців ReD FOXES.