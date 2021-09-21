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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Что Украина построит в борьбе за Евробаскет и каким будет новый чемпионат

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 сентября, 23:10
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В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона: сколько команд стартуют в чемпионате, когда и где смотреть игры
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона
В Киеве презентовали старт нового баскетбольного сезона

Накануне матча за Суперкубок между Прометеем и Будивельником в киевском Дворце спорта состоялась презентация нового баскетбольного сезона.

Сколько команд. На этот раз в Суперлиге сыграет 12 команд, то есть на одну больше, чем в прошлом чемпионате. К составу участников присоединился Кривбасс (Кривой Рог).

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Когда стартуют. Первый тур чемпионата украинской Суперлиги пройдет 23-26 сентября, в первой игре сразятся Днепр и Харьковские Соколы. Полное расписание турнира доступно на сайте ФБУ.

Где смотреть. Участники презентации отметили, что планируют развивать трансляции матчей в YouTube и чаще радовать болельщиков интересным контентом. Но основная цель – увеличить количество болельщиков на трибунах.

Евробаскет-2025. Президент Федерации баскетбола Укаины Михаил Бродский прокомментировал заявку Украины на проведение Евробаскета через четыре года. Он сообщил, что нашей стране нужно будет построить к декабрю 2024 два зала, на 15 и 10 тысяч зрителей. Вскоре будет принято решение, где именно могут появиться новые арены.

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Суперкубок Украины. Матч пройдет во Дворце спорта 22 сентября. Начало поединка Прометей – Будивельник в 18:30.

"Вся команда с нетерпением ждет Суперкубка, настроение у всех отличное, ведь мы только что прошли квалификацию Лиги чемпионов. Думаю, нас ждет интересный матч с Будивельником. Надеюсь, трибуны будут заполнены", – сказал игрок Прометея Александр Липовый.

Презентация баскетбольного сезона. Саму презентацию сезона организаторы устроили яркую и зажигательную, тем самым заявив о желании сделать новый чемпионат еще более интересным и зрелищным. В начале мероприятия выступили фристайлеры, а также девушки из студии танцев ReD FOXES.

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2
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8
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19
3
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8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
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8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
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Колос
7
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