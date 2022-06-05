Последний шаг на пути к ЧМ-2022! Стартовые составы на матч Уэльс – Украина

Александр Петраков и Роберт Пейдж определились с основой на решающую битву за путевку на Мундиаль

Уэльс и Украина - конкуренты в борьбе за путевку на ЧМ-2022

Совсем скоро сборная Украины выйдет на решающий матч отбора на ЧМ-2022. В Кардиффе "сине-желтые" сразятся за путевку на Мундиаль с валлийцами. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

Старт матча – в 19:00 по киевскому времени. Тем временем, Роберт Пейдж и Александр Петраков огласили стартовые составы команд. Наш тренер не внес ни одного изменения по сравнению с матчем против Шотландии.

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УЭЛЬС: Хеннесси – Робертс, Б. Дэвис, Ампаду, Родон, Н. Уильямс – Аллен, Рэмси – Уилсон, Мур, Бэйл.

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Норрингтон-Дэвис, Харрис, Дж. Уильмс, Томас, Джонсон, Моррелл, Уилсон, Матондо.

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УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Качараба, Соболь, Сидорчук, Пихаленок, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик.

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Напомним, что победитель сегодняшней дуэли станет участником ЧМ-2022, который пройдет с 18 ноября по 21 декабря в Катаре. Уэльс или Украина попадут в группу В к Англии, США и Ирану.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.