Останній крок на шляху до ЧС-2022! Стартові склади на матч Уельс-Україна

Олександр Петраков та Роберт Пейдж визначилися з основою на вирішальну битву за путівку на Мундіаль

Уельс та Україна - конкуренти у боротьбі за путівку на ЧС-2022

Незабаром збірна України вийде на вирішальний матч відбору на ЧС-2022. У Кардіффі "синьо-жовті" б'ються за путівку на Мундіаль із валлійцями. Онлайн матчу Уельс – Україна доступний у нас на сайті.

Старт матчу – о 19:00 за київським часом. Тим часом, Роберт Пейдж та Олександр Петраков оголосили стартові склади команд. Наш тренер не вніс жодної зміни у порівнянні з матчем проти Шотландії.

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Уельс: Хеннессі – Робертс, Б. Девіс, Ампаду, Родон, Н. Вільямс – Аллен, Ремсі – Мур, Джеймс, Бейл.

Запасні: Уорд, А. Девіс, Гантер, Мефам, Норрінгтон-Девіс, Харріс, Дж. Вільмс, Томас, Джонсон, Моррелл, Вілсон, Матондо.

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УКРАЇНА: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко, Малиновський – Циганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасні: Пятов, Різник, Бондар, Сирота, Качараба, Соболь, Сидорчук, Пихальонок, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішньої дуелі стане учасником ЧС-2022, який пройде з 18 листопада до 21 грудня у Катарі. Уельс чи Україна потраплять до групи В до Англії, США та Ірану.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Уельс – Україна дивитися онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.