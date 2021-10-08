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Форвард Динамо забил гол Бразилии – это его первый мяч за сборную (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 09:16
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Нападающий Динамо Эрик Рамирес отметился дебютным голом за сборную Венесуэлы. Форвард отметился в воротах сборной Бразилии в отборе на чемпионат мира 2022 года
Эрик Рамирес забил дебютный гол за сборную Венесуэлы
Эрик Рамирес забил дебютный гол за сборную Венесуэлы / Фото: Getty Images

Впрочем, этого мяча Венесуэле не хватило, чтобы зацепиться за очки – бразильцы пропустили три гола во втором тайме и потерпели поражение 1:3.

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Обзор матча Венесуэла – Бразилия

Бразилия одержала девятую победу в девятом матче отбора на катарский мундиаль, а вот на счету Венесуэлы всего одна победа и последнее место в турнирной таблице.

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Кстати, с самим Рамиресом сложилась интересная ситуация. Венесуэлец подхватил коронавирус во время сентябрьского сбора национальной команды и вынужден был остаться на родине на карантине.

В конце сентября он вернулся в Украину, но за Динамо так и не сыграл. А сейчас снова отправился в Венесуэлу. Всего за киевлян на его счету два матча и один мяч.

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