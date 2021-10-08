Форвард Динамо забил гол Бразилии – это его первый мяч за сборную (видео)

Впрочем, этого мяча Венесуэле не хватило, чтобы зацепиться за очки – бразильцы пропустили три гола во втором тайме и потерпели поражение 1:3.
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Обзор матча Венесуэла – Бразилия
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Бразилия одержала девятую победу в девятом матче отбора на катарский мундиаль, а вот на счету Венесуэлы всего одна победа и последнее место в турнирной таблице.
Кстати, с самим Рамиресом сложилась интересная ситуация. Венесуэлец подхватил коронавирус во время сентябрьского сбора национальной команды и вынужден был остаться на родине на карантине.
В конце сентября он вернулся в Украину, но за Динамо так и не сыграл. А сейчас снова отправился в Венесуэлу. Всего за киевлян на его счету два матча и один мяч.