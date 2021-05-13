Японские города саботируют Олимпиаду-2020 и отказываются пускать спортсменов

Соревнования в Японии перед Олимпиадой / Фото: Reuters

Международный олимпийских комитет и Япония не собираются отменять Игры-2020 ближайшим летом. Однако всем понятно, что пройдут они в крайне непривычных условиях. Головной боли организаторам добавили и 40 (!) японских городов, которые отказываются от приема спортивных делегаций из-за рубежа.

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О массовом саботаже сообщает агентство Reuters.

Всего Олимпийские игры в той или иной мере затронут около 500 японских городов, но несколько десятков решили не участвовать в мероприятиях. Местные власти опасаются распространения коронавируса, который может прибыть из-за кордона. Жители этих регионов также настаивают, что больничные койки нужны им самим, а не для приезжих. Их поддерживают и 100 врачей, утверждающих, что медицинская система может рухнуть при появлении больных спортсменов, и требующих отказа от Олимпиады.

В среду в Японии зафиксировали более 7000 новых пациентов с инфекцией, в том числе 969 – в Токио.

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Недавно в Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Вспомним, как олимпийский огонь встречали в Японии в прошлом году:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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