В Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса за три месяца до Олимпиады

В Японии ужесточают меры в борьбе с коронавирусом. Три префектуры вместе с Токио закрывают на карантин, а ведь до старта Олимпиады остается всего три месяца

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о чрезвычайном положении в Токио и трех ближайших префектурах за три месяца до старта Олимпийских игр. Новые ограничения вступят в силу 25 апреля и будут действовать до 11 мая.

Реклама

Читайте также: Каждый день тест на коронавирус! Япония ужесточает требования к олимпийцам

Власти Токио, Осаки, Киото и Хиого могут распорядиться о временном закрытии торговых центров или заведений общественного питания, сообщает vozpopuli.com.

В тренде Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Советник японского правительства доктор Сигеру Оми заявил, что чрезвычайное положение может быть продлено, если ситуация не улучшится в достаточной степени. Это третье чрезвычайное положение в районе, где проживает четверть населения страны. Напомним, Япония собирается провести Олимпиаду без зрителей.

Ранее мы писали, что гимном России на Олимпиадах будет классическая музыка украинца. Российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году будут награждать золотыми медалями под музыку Петра Чайковского.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама