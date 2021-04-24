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В Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса за три месяца до Олимпиады

24 апреля, 12:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Японии ужесточают меры в борьбе с коронавирусом. Три префектуры вместе с Токио закрывают на карантин, а ведь до старта Олимпиады остается всего три месяца

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о чрезвычайном положении в Токио и трех ближайших префектурах за три месяца до старта Олимпийских игр. Новые ограничения вступят в силу 25 апреля и будут действовать до 11 мая.

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Власти Токио, Осаки, Киото и Хиого могут распорядиться о временном закрытии торговых центров или заведений общественного питания, сообщает vozpopuli.com.

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Советник японского правительства доктор Сигеру Оми заявил, что чрезвычайное положение может быть продлено, если ситуация не улучшится в достаточной степени. Это третье чрезвычайное положение в районе, где проживает четверть населения страны. Напомним, Япония собирается провести Олимпиаду без зрителей.

Ранее мы писали, что гимном России на Олимпиадах будет классическая музыка украинца. Российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году будут награждать золотыми медалями под музыку Петра Чайковского.

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карантин Токио Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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