Все медалисты Олимпиады в Токио 2 августа

2 августа на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта наград в 10 видах спорта. Список всех медалистов 11 дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады-2020 за 2 августа / Фото: Reuters

В понедельник больше всех медалистов мы узнали в легкой атлетике. А медальные гонки в парусном спорте из-за погоды перенесли на завтра. К сожалению, украинцы разжиться наградами в этот день не смогли

Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

БАДМИНТОН

Женщины, парный разряд

Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)

Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия) Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)

Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай) Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Мужчины, одиночный разряд

Виктор Аксельсен (Дания)

Виктор Аксельсен (Дания) Чэнь Лун (Китай)

Чэнь Лун (Китай) Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 76 кг

Алине Фоккен (Германия)

Алине Фоккен (Германия) Аделайн Грей (США)

Аделайн Грей (США) Ясемин Адар (Турция)

Ясемин Адар (Турция) Чжоу Цянь (Китай)

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 60 кг

Луис Альберто Орта Санчес (Куба)

Луис Альберто Орта Санчес (Куба) Кэньитиро Фумита (Япония)

Кэньитиро Фумита (Япония) Сергей Емелин (Россия)

Сергей Емелин (Россия) Валихан Сайлик (Китай)

Мужчины, 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба)

Михаин Лопес Нуньес (Куба) Якоб Каджая (Грузия)

Якоб Каджая (Грузия) Сергей Семенов (Россия)

Сергей Семенов (Россия) Рыза Каяалп (Турция)

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, командный спринт

Китай

Китай Германия

Германия РОК

​​​​​​​ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, упражнения на кольцах

Лю Ян (Китай) – 15.500

Лю Ян (Китай) – 15.500 Ю Хао (Китай) – 15.300

Ю Хао (Китай) – 15.300 Элефтериос Петруниас (Греция) – 15.200

Женщины, вольные упражнения

Джейд Кэри (США) – 14.366

Джейд Кэри (США) – 14.366 Ванесса Феррари (Италия) – 14.200

Ванесса Феррари (Италия) – 14.200 Маи Мураками (Япония) – 14.166

Маи Мураками (Япония) – 14.166 Ангелина Мельникова (РОК) – 14.166

Мужчины, опорный прыжок

Син Джи-хван (Корея) – 14.783

Син Джи-хван (Корея) – 14.783 Денис Аблязин (РОК) – 14.783

Денис Аблязин (РОК) – 14.783 Артур Давтян (Армения) – 14.733

​​​​​​​КОННЫЙ СПОРТ

Троеборье, командное первенство, конкур

Великобритания

Великобритания Австралия

Австралия Франция

Троеборье, индивидуальное первенство, конкур

Юлия Краевски (Германия)

Юлия Краевски (Германия) Том Макьюэн (Великобритания)

Том Макьюэн (Великобритания) Эндрю Хой (Австралия)

​​​​​​​ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, прыжки в длину

Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8.41 (+0.1)

Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8.41 (+0.1) Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8.41 (+0.2)

Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8.41 (+0.2) Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)

Женщины, 100 м с барьерами

Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12.37

Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12.37 Кендра Харрисон (США) – 12.52

Кендра Харрисон (США) – 12.52 Меган Таппер (Ямайка) – 12.55

Женщины, метание диска

Валери Оллман (США) – 68.98

Валери Оллман (США) – 68.98 Кристин Пуденц (Германия) – 66.86

Кристин Пуденц (Германия) – 66.86 Яйме Перез (Куба) – 65.72

Мужчины, 3000 м стиплчейз

Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90

Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90 Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:10.38

Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:10.38 Бенджамин Киген (Кения) – 8:11.45

Женщины, 5000 м

Сифан Хассан (Нидерланды) – 14:36.79

Сифан Хассан (Нидерланды) – 14:36.79 Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:38.36

Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:38.36 Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 14:38.87

​​​​​​​СТРЕЛЬБА

Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м

Жан Кикампуа (Франция)

Жан Кикампуа (Франция) Леурис Пупо (Куба)

Леурис Пупо (Куба) Ли Юэхун (Китай)

Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

Чжан Чанхун (Китай)

Чжан Чанхун (Китай) Сергей Каменский (Россия)

Сергей Каменский (Россия) Миленко Себич (Сербия)

​​​​​​​ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 87 кг, финал

Ван Чжоуюй (Китай) – 270

Ван Чжоуюй (Китай) – 270 Тамара Салазар (Эквадор) – 263

Тамара Салазар (Эквадор) – 263 Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) – 256

Женщины, +87 кг, финал