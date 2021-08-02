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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпиады в Токио 2 августа

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 августа, 17:00
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2 августа на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта наград в 10 видах спорта. Список всех медалистов 11 дня Олимпиады-2020
Медалисты Олимпиады-2020 за 2 августа
Медалисты Олимпиады-2020 за 2 августа / Фото: Reuters

В понедельник больше всех медалистов мы узнали в легкой атлетике. А медальные гонки в парусном спорте из-за погоды перенесли на завтра. К сожалению, украинцы разжиться наградами в этот день не смогли

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БАДМИНТОН

Женщины, парный разряд

  • Gold Medal Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)
  • Silver Medal Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)
  • Bronze Medal Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)

Мужчины, одиночный разряд

  • Gold Medal Виктор Аксельсен (Дания)
  • Silver Medal Чэнь Лун (Китай)
  • Bronze Medal Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 76 кг

  • Gold Medal Алине Фоккен (Германия)
  • Silver Medal Аделайн Грей (США)
  • Bronze Medal Ясемин Адар (Турция)
  • Bronze Medal Чжоу Цянь (Китай)

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 60 кг

  • Gold Medal Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
  • Silver Medal Кэньитиро Фумита (Япония)
  • Bronze Medal Сергей Емелин (Россия)
  • Bronze Medal Валихан Сайлик (Китай)

Мужчины, 130 кг

  • Gold Medal Михаин Лопес Нуньес (Куба)
  • Silver Medal Якоб Каджая (Грузия)
  • Bronze Medal Сергей Семенов (Россия)
  • Bronze Medal Рыза Каяалп (Турция)

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, командный спринт

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal Германия
  • Bronze Medal РОК

​​​​​​​ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, упражнения на кольцах

  • Gold Medal Лю Ян (Китай) – 15.500
  • Silver Medal Ю Хао (Китай) – 15.300
  • Bronze Medal Элефтериос Петруниас (Греция) – 15.200

Женщины, вольные упражнения

  • Gold Medal Джейд Кэри (США) – 14.366
  • Silver Medal Ванесса Феррари (Италия) – 14.200
  • Bronze Medal Маи Мураками (Япония) – 14.166
  • Bronze Medal Ангелина Мельникова (РОК) – 14.166

Мужчины, опорный прыжок

  • Gold Medal Син Джи-хван (Корея) – 14.783
  • Silver Medal Денис Аблязин (РОК) – 14.783
  • Bronze Medal Артур Давтян (Армения) – 14.733

​​​​​​​КОННЫЙ СПОРТ

Троеборье, командное первенство, конкур

В тренде
  • Gold Medal Великобритания
  • Silver Medal Австралия
  • Bronze Medal Франция

Троеборье, индивидуальное первенство, конкур

  • Gold Medal Юлия Краевски (Германия)
  • Silver Medal Том Макьюэн (Великобритания)
  • Bronze Medal Эндрю Хой (Австралия)

​​​​​​​ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, прыжки в длину

  • Gold Medal Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8.41 (+0.1)
  • Silver Medal Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8.41 (+0.2)
  • Bronze Medal Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)

Женщины, 100 м с барьерами

  • Gold Medal Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12.37
  • Silver Medal Кендра Харрисон (США) – 12.52
  • Bronze Medal Меган Таппер (Ямайка) – 12.55

Женщины, метание диска

  • Gold Medal Валери Оллман (США) – 68.98
  • Silver Medal Кристин Пуденц (Германия) – 66.86
  • Bronze Medal Яйме Перез (Куба) – 65.72

Мужчины, 3000 м стиплчейз

  • Gold Medal Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90
  • Silver Medal Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:10.38
  • Bronze Medal Бенджамин Киген (Кения) – 8:11.45

Женщины, 5000 м

  • Gold Medal Сифан Хассан (Нидерланды) – 14:36.79
  • Silver Medal Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:38.36
  • Bronze Medal Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 14:38.87

​​​​​​​СТРЕЛЬБА

Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м

  • Gold Medal Жан Кикампуа (Франция)
  • Silver Medal Леурис Пупо (Куба)
  • Bronze Medal Ли Юэхун (Китай)

Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

  • Gold Medal Чжан Чанхун (Китай)
  • Silver Medal Сергей Каменский (Россия)
  • Bronze Medal Миленко Себич (Сербия)

​​​​​​​ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 87 кг, финал

  • Gold Medal Ван Чжоуюй (Китай) – 270
  • Silver Medal Тамара Салазар (Эквадор) – 263
  • Bronze Medal Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) – 256

Женщины, +87 кг, финал

  • Gold Medal Ли Вэньвэнь (Китай) – 320 олимпийский рекорд
  • Silver Medal Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 283
  • Bronze Medal Сара Роблес (США) – 282

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Япония ЯпонияJP
17
6
10
33
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
12
12
35
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Германия ГерманияDE
6
6
11
23
9
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нидерланды НидерландыNL
5
7
6
18
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