Все медалисты Олимпиады в Токио 2 августа

В понедельник больше всех медалистов мы узнали в легкой атлетике. А медальные гонки в парусном спорте из-за погоды перенесли на завтра. К сожалению, украинцы разжиться наградами в этот день не смогли
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БАДМИНТОН
Женщины, парный разряд
- Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия)
- Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай)
- Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)
Мужчины, одиночный разряд
- Виктор Аксельсен (Дания)
- Чэнь Лун (Китай)
- Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия)
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Женщины, 76 кг
- Алине Фоккен (Германия)
- Аделайн Грей (США)
- Ясемин Адар (Турция)
- Чжоу Цянь (Китай)
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Мужчины, 60 кг
- Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
- Кэньитиро Фумита (Япония)
- Сергей Емелин (Россия)
- Валихан Сайлик (Китай)
Мужчины, 130 кг
- Михаин Лопес Нуньес (Куба)
- Якоб Каджая (Грузия)
- Сергей Семенов (Россия)
- Рыза Каяалп (Турция)
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, командный спринт
- Китай
- Германия
- РОК
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Мужчины, упражнения на кольцах
- Лю Ян (Китай) – 15.500
- Ю Хао (Китай) – 15.300
- Элефтериос Петруниас (Греция) – 15.200
Женщины, вольные упражнения
- Джейд Кэри (США) – 14.366
- Ванесса Феррари (Италия) – 14.200
- Маи Мураками (Япония) – 14.166
- Ангелина Мельникова (РОК) – 14.166
Мужчины, опорный прыжок
- Син Джи-хван (Корея) – 14.783
- Денис Аблязин (РОК) – 14.783
- Артур Давтян (Армения) – 14.733
КОННЫЙ СПОРТ
Троеборье, командное первенство, конкур
- Великобритания
- Австралия
- Франция
Троеборье, индивидуальное первенство, конкур
- Юлия Краевски (Германия)
- Том Макьюэн (Великобритания)
- Эндрю Хой (Австралия)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, прыжки в длину
- Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8.41 (+0.1)
- Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8.41 (+0.2)
- Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)
Женщины, 100 м с барьерами
- Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12.37
- Кендра Харрисон (США) – 12.52
- Меган Таппер (Ямайка) – 12.55
Женщины, метание диска
- Валери Оллман (США) – 68.98
- Кристин Пуденц (Германия) – 66.86
- Яйме Перез (Куба) – 65.72
Мужчины, 3000 м стиплчейз
- Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90
- Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:10.38
- Бенджамин Киген (Кения) – 8:11.45
Женщины, 5000 м
- Сифан Хассан (Нидерланды) – 14:36.79
- Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:38.36
- Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 14:38.87
СТРЕЛЬБА
Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м
- Жан Кикампуа (Франция)
- Леурис Пупо (Куба)
- Ли Юэхун (Китай)
Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
- Чжан Чанхун (Китай)
- Сергей Каменский (Россия)
- Миленко Себич (Сербия)
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 87 кг, финал
- Ван Чжоуюй (Китай) – 270
- Тамара Салазар (Эквадор) – 263
- Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) – 256
Женщины, +87 кг, финал
- Ли Вэньвэнь (Китай) – 320 олимпийский рекорд
- Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 283
- Сара Роблес (США) – 282