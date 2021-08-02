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Олімпіада 2020 в Токіо

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 2 серпня

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 серпня, 17:00
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2 серпня на Олімпійських іграх в Токіо розіграли 22 комплекти нагород у 10 видах спорту. Список всіх медалістів 11 дня Олімпіади-2020
Медалісти Олімпіади-2020 за 2 серпня
Медалісти Олімпіади-2020 за 2 серпня / Фото: Reuters

У понеділок більше всіх медалістів ми дізналися в легкій атлетиці. А медальні гонки в парусному спорті через погоду перенесли на завтра. На жаль, українці розжитися нагородами в цей день не змогли

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

БАДМІНТОН

Жінки, парний розряд

  • Gold Medal Грейс Полій / Апріяні Рахаю (Індонезія)
  • Silver Medal Чень Цінчень / Цзя Іфань (Китай)
  • Bronze Medal Кім Со Ен / Кон Хі Ен (Південна Корея)

Чоловіки, одиночний розряд

  • Gold Medal Віктор Аксельсен (Данія)
  • Silver Medal Чень Лун (Китай)
  • Bronze Medal Ентоні Сінісука Гінтінг (Індонезія)

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 76 кг

  • Gold Medal Аліне Фоккен (Німеччина)
  • Silver Medal Аделайн Грей (США)
  • Bronze Medal Ясемін Адар (Туреччина)
  • Bronze Medal Чжоу Цянь (Китай)

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 60 кг

  • Gold Medal Луїс Альберто Орта Санчес (Куба)
  • Silver Medal Кеньітіро Фуміта (Японія)
  • Bronze Medal Сергій Ємелін (Росія)
  • Bronze Medal Валіхан Сайлік (Китай)

Чоловіки, 130 кг

  • Gold Medal Міхайн Лопес (Куба)
  • Silver Medal Якоб Каджая (Грузія)
  • Bronze Medal Сергій Семенов (Росія)
  • Bronze Medal Риза Каяалп (Туреччина)

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, командний спринт

  • Gold Medal Китай
  • Silver Medal Німеччина
  • Bronze Medal РОК

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, вправи на кільцях

  • Gold Medal Лю Ян (Китай) – 15.500
  • Silver Medal Ю Хао (Китай) – 15.300
  • Bronze Medal Елефтеріос Петруніас (Греція) – 15.200

Жінки, вільні вправи

  • Gold Medal Джейд Кері (США) – 14.366
  • Silver Medal Ванесса Феррарі (Італія) – 14.200
  • Bronze Medal Маї Муракамі (Японія) – 14.166
  • Bronze Medal Ангеліна Мельникова (РОК) – 14.166

Чоловіки, опорний стрибок

  • Gold Medal Син Джі-хван (Корея) – 14.783
  • Silver Medal Денис Аблязін (РОК) – 14.783
  • Bronze Medal Артур Давтян (Вірменія) – 14.733

КІННИЙ СПОРТ

Триборство, командна першість, конкур

В тренді
  • Gold Medal Велика Британія
  • Silver Medal Австралія
  • Bronze Medal Франція

Триборство, індивідуальна першість, конкур

  • Gold Medal Юлія Краєвські (Німеччина)
  • Silver Medal Том Мак'юен (Велика Британія)
  • Bronze Medal Ендрю Гой (Австралія)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, стрибки у довжину

  • Gold Medal Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.41 (+0.1)
  • Silver Medal Хуан Мігель Ечеваррія (Куба) – 8.41 (+0.2)
  • Bronze Medal Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)

Жінки, 100 м з бар'єрами

  • Gold Medal Джасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) – 12.37
  • Silver Medal Кендра Харрісон (США) – 12.52
  • Bronze Medal Меган Таппер (Ямайка) – 12.55

Жінки, метання диска

  • Gold Medal Валері Оллман (США) – 68.98
  • Silver Medal Крістін Пуденц (Німеччина) – 66.86
  • Bronze Medal Яйме Перез (Куба) – 65.72

Чоловіки, 3000 м Стіплчейз

  • Gold Medal Соуфіане Ель Баккал (Марокко) – 8:08.90
  • Silver Medal Ламеха Гірма (Ефіопія) – 8:10.38
  • Bronze Medal Бенджамін Кіген (Кенія) – 8:11.45

Жінки, 5000 м

  • Gold Medal Сіфан Хассан (Нідерланди) – 14: 36.79
  • Silver Medal Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) – 14: 38.36
  • Bronze Medal Гудаф Тсегай (Ефіопія) – 14: 38.87

СТРІЛЬБА

Чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м

  • Gold Medal Жан Кікампуа (Франція)
  • Silver Medal Леуріс Пупо (Куба)
  • Bronze Medal Чи Юехун (Китай)

Чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

  • Gold Medal Чжан Чанхун (Китай)
  • Silver Medal Сергій Каменський (Росія)
  • Bronze Medal Міленко Себіч (Сербія)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 87 кг, фінал

  • Gold Medal Ван Чжоуюй (Китай) – 270
  • Silver Medal Тамара Салазар (Еквадор) – 263
  • Bronze Medal Крісмері Сантана (Домініканська Республіка) – 256

Жінки, +87 кг, фінал

  • Gold Medal Лі Веньвень (Китай) – 320 олімпійський рекорд
  • Silver Medal Емілі Кемпбелл (Велика Британія)- 283
  • Bronze Medal Сара Роблес (США) – 282

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
22
25
17
64
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
6
11
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
Всі медалі
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дній
годин
хвилин
секунд
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Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
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4
Еррол Спенс Еррол Спенс
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6
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