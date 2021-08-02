Всі медалісти Олімпіади в Токіо 2 серпня

У понеділок більше всіх медалістів ми дізналися в легкій атлетиці. А медальні гонки в парусному спорті через погоду перенесли на завтра. На жаль, українці розжитися нагородами в цей день не змогли
Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо
БАДМІНТОН
Жінки, парний розряд
- Грейс Полій / Апріяні Рахаю (Індонезія)
- Чень Цінчень / Цзя Іфань (Китай)
- Кім Со Ен / Кон Хі Ен (Південна Корея)
Чоловіки, одиночний розряд
- Віктор Аксельсен (Данія)
- Чень Лун (Китай)
- Ентоні Сінісука Гінтінг (Індонезія)
БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Жінки, 76 кг
- Аліне Фоккен (Німеччина)
- Аделайн Грей (США)
- Ясемін Адар (Туреччина)
- Чжоу Цянь (Китай)
БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
Чоловіки, 60 кг
- Луїс Альберто Орта Санчес (Куба)
- Кеньітіро Фуміта (Японія)
- Сергій Ємелін (Росія)
- Валіхан Сайлік (Китай)
Чоловіки, 130 кг
- Міхайн Лопес (Куба)
- Якоб Каджая (Грузія)
- Сергій Семенов (Росія)
- Риза Каяалп (Туреччина)
ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, командний спринт
- Китай
- Німеччина
- РОК
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Чоловіки, вправи на кільцях
- Лю Ян (Китай) – 15.500
- Ю Хао (Китай) – 15.300
- Елефтеріос Петруніас (Греція) – 15.200
Жінки, вільні вправи
- Джейд Кері (США) – 14.366
- Ванесса Феррарі (Італія) – 14.200
- Маї Муракамі (Японія) – 14.166
- Ангеліна Мельникова (РОК) – 14.166
Чоловіки, опорний стрибок
- Син Джі-хван (Корея) – 14.783
- Денис Аблязін (РОК) – 14.783
- Артур Давтян (Вірменія) – 14.733
КІННИЙ СПОРТ
Триборство, командна першість, конкур
- Велика Британія
- Австралія
- Франція
Триборство, індивідуальна першість, конкур
- Юлія Краєвські (Німеччина)
- Том Мак'юен (Велика Британія)
- Ендрю Гой (Австралія)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, стрибки у довжину
- Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.41 (+0.1)
- Хуан Мігель Ечеваррія (Куба) – 8.41 (+0.2)
- Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)
Жінки, 100 м з бар'єрами
- Джасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) – 12.37
- Кендра Харрісон (США) – 12.52
- Меган Таппер (Ямайка) – 12.55
Жінки, метання диска
- Валері Оллман (США) – 68.98
- Крістін Пуденц (Німеччина) – 66.86
- Яйме Перез (Куба) – 65.72
Чоловіки, 3000 м Стіплчейз
- Соуфіане Ель Баккал (Марокко) – 8:08.90
- Ламеха Гірма (Ефіопія) – 8:10.38
- Бенджамін Кіген (Кенія) – 8:11.45
Жінки, 5000 м
- Сіфан Хассан (Нідерланди) – 14: 36.79
- Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) – 14: 38.36
- Гудаф Тсегай (Ефіопія) – 14: 38.87
СТРІЛЬБА
Чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м
- Жан Кікампуа (Франція)
- Леуріс Пупо (Куба)
- Чи Юехун (Китай)
Чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень
- Чжан Чанхун (Китай)
- Сергій Каменський (Росія)
- Міленко Себіч (Сербія)
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки, 87 кг, фінал
- Ван Чжоуюй (Китай) – 270
- Тамара Салазар (Еквадор) – 263
- Крісмері Сантана (Домініканська Республіка) – 256
Жінки, +87 кг, фінал
- Лі Веньвень (Китай) – 320 олімпійський рекорд
- Емілі Кемпбелл (Велика Британія)- 283
- Сара Роблес (США) – 282