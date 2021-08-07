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В 15-лет украинец запрыгнул в ТОП-6 Олимпиады! А сбежавший в Россию Бондарь – без медали

Елена Павлова Елена Павлова
7 августа, 11:50
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Украинский прыгун в воду Алексей Середа занял шестое место в финале Олимпийских игр-2020 в Токио в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки
Алексей Середа на Олимпиаде-2020
Алексей Середа на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

После шестого места в квалификации в финальном раунде украинец очень хорошо выполнил все свои шесть прыжков, набрав 461,70 балла. Но у соперников Середы оказались более сложные программы, к тому же серьезных ошибок никто не допускал, и Алексей занял шестое место в Токио-2020.

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Тем не менее, это шестое место Середы – лучший результат в истории выступлений Украины на Олимпиаде в этой дисциплине, мужской 10-метровой вышке.

Алексей Середа в Токио
Алексей Середа в Токио / Фото: Reuters

Основная борьба за "золото" развернулась между двумя китайскими спортсменами, которые показали просто невероятное мастерство. А победителем стал Цао Юань из Китая.

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Олимпийский чемпион Токио в синхронных прыжках с 10 метров британец Томас Дейли выиграл "бронзу".

А вот сбежавший в Россию бывший украинец Бондарь оказался за пределами пьедестала – четвертое место.

Вышка, 10 м. Мужчины. Финал

  • 1. Цао Юань (Китай) – 582,35 баллов
  • 2. Чжан Янг (Китай) – 580,40
  • 3. Томас Дейли (Великобритания) – 548,25
  • 4. Александр Бондарь (ОКР) – 514,5
  • 5. Виктор Минибаев (ОКР) – 495,85
  • 6. Алексей Середа (Украина) – 461,70
  • 7. Рикуто Тамай (Китай) – 431,95
  • 8. Кассиель Руссо (Австралия) – 430,35
  • 9. Джордан Виндл (США) – 407,901
  • 10. Каван Перейра (Бразилия) – 393,85

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Япония ЯпонияJP
24
12
16
52
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
19
20
21
60
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Италия ИталияIT
10
10
18
38
9
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
12
31
10
flag Франция ФранцияFR
7
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10
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