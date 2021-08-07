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Олімпіада 2020 в Токіо

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У 15-років українець застрибнув до ТОП-6 Олімпіади! А Бондар, що втік до Росії, без медалі

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 11:50
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Український стрибун у воду Олексій Середа зайняв шосте місце в фіналі Олімпійських ігор-2020 в Токіо в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки
Олексій Середа на Олімпіаді-2020
Олексій Середа на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Після шостого місця в кваліфікації в фінальному раунді українець дуже добре виконав всі свої шість стрибків, набравши 461,70 бала. Але у суперників Середи виявилися більш складні програми, до того ж серйозних помилок ніхто не допускав, і Олексій посів шосте місце в Токіо-2020.

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Проте, це шосте місце Середи – кращий результат в історії виступів України на Олімпіаді в цій дисципліні, чоловічий 10-метровій вишці.

Олексій Середа в Токіо
Олексій Середа в Токіо / Фото: Reuters

Основна боротьба за "золото" розгорнулася між двома китайськими спортсменами, які показали просто неймовірну майстерність. А переможцем став Цао Юань з Китаю.

В тренді

Олімпійський чемпіон Токіо в синхронних стрибках з 10 метрів британець Томас Дейлі виграв "бронзу" .

А ось колишній українець Бондар, який втік до Росії, опинився за межами п'єдесталу – четверте місце.

Вишка, 10 м. Чоловіки. Фінал

  • 1. Цао Юань (Китай) – 582,35 балів
  • 2. Чжан Янг (Китай) – 580,40
  • 3. Томас Дейлі (Велика Британія)- 548,25
  • 4. Олександр Бондар (ОКР) – 514,5
  • 5. Віктор Минибаев (ОКР) – 495,85
  • 6. Олексій Середа (Україна) – 461,70
  • 7. Рікуто Тама (Китай) – 431,95
  • 8. Кассіель Руссо (Австралія) – 430,35
  • 9. Джордан Віндл (США) – 407,901
  • 10. Каван Перейра (Бразилія) – 393,85

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
29
17
84
2
flag США СШАUS
34
36
32
102
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
20
21
60
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
10
29
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