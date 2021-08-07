У 15-років українець застрибнув до ТОП-6 Олімпіади! А Бондар, що втік до Росії, без медалі

Український стрибун у воду Олексій Середа зайняв шосте місце в фіналі Олімпійських ігор-2020 в Токіо в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки

Олексій Середа на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Після шостого місця в кваліфікації в фінальному раунді українець дуже добре виконав всі свої шість стрибків, набравши 461,70 бала. Але у суперників Середи виявилися більш складні програми, до того ж серйозних помилок ніхто не допускав, і Олексій посів шосте місце в Токіо-2020.

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Проте, це шосте місце Середи – кращий результат в історії виступів України на Олімпіаді в цій дисципліні, чоловічий 10-метровій вишці.

Олексій Середа в Токіо / Фото: Reuters

Основна боротьба за "золото" розгорнулася між двома китайськими спортсменами, які показали просто неймовірну майстерність. А переможцем став Цао Юань з Китаю.

Олімпійський чемпіон Токіо в синхронних стрибках з 10 метрів британець Томас Дейлі виграв "бронзу" .

А ось колишній українець Бондар, який втік до Росії, опинився за межами п'єдесталу – четверте місце.

Вишка, 10 м. Чоловіки. Фінал