Украинки поборются за медали в артистическом плавании

Сегодня на Олимпийских играх проходил второй раунд квалификации в артистическом плавании. Украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук сумели показать 3-й результат в технической предварительной программе и попали в финал.
Читайте также: "Произошло то, что написано Богом": украинский борец совершил чудо на Олимпиаде
Украинки получили от судей 93.8620 балла, и суммарно по итогам двух раундов – 188.7953.
Напомним, что по результатам вступления в первом раунде наш дуэт также был на третьем месте.
Теперь Федина и Савчук выступят в финале, который состоится 4 августа. В нем примут участие 12 дуэтов.
Олимпиада продлится до 8 августа.
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":