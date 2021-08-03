Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украинки поборются за медали в артистическом плавании

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 19:56
Копировать ссылку
Марта Федина и Анастасия Савчук успешно прошли квалификацию на Олимпийских играх в Токио и теперь посоревнуются за один из комплектов наград
Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления
Марта Федина и Анастасия Савчук во время выступления / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпийских играх проходил второй раунд квалификации в артистическом плавании. Украинский дуэт Марта Федина и Анастасия Савчук сумели показать 3-й результат в технической предварительной программе и попали в финал.

Читайте также: "Произошло то, что написано Богом": украинский борец совершил чудо на Олимпиаде

Выступление Марты Федина и Анастасия Савчук на Олимпийских играх в Токио
Выступление Марты Федина и Анастасия Савчук на Олимпийских играх в Токио / Фото: Reuters

Украинки получили от судей 93.8620 балла, и суммарно по итогам двух раундов – 188.7953.

Напомним, что по результатам вступления в первом раунде наш дуэт также был на третьем месте.

В тренде

Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020
Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020
Марта Федина и Анастасия Савчук, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Теперь Федина и Савчук выступят в финале, который состоится 4 августа. В нем примут участие 12 дуэтов.

Олимпиада продлится до 8 августа.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Япония ЯпонияJP
19
6
11
36
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
13
17
13
43
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
14
30
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
8
24
9
flag Нидерланды НидерландыNL
6
7
7
20
10
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять