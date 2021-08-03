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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українки поборються за медалі в артистичному плаванні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 19:56
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Марта Федина та Анастасія Савчук успішно пройшли кваліфікацію на Олімпійських іграх у Токіо і тепер позмагаються за один з комплектів нагород
Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу
Марта Федина та Анастасія Савчук під час виступу / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпійських іграх проходив другий раунд кваліфікації в артистичному плаванні. Український дует Марта Федина та Анастасія Савчук зуміли показати 3-й результат в технічній попередній програмі й потрапили до фіналу.

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Виступ Марти Фединої та Анастасії Савчук на Олімпійських іграх в Токіо
Виступ Марти Фединої та Анастасії Савчук на Олімпійських іграх в Токіо / Фото: Reuters

Українки отримали від суддів 93.8620 бали, і сумарно за підсумками двох раундів – 188.7953.

Нагадаємо, що за результатами виступу в першому раунді наш дует також був на третьому місці.

В тренді

Марта Федина та Анастасія Савчук, Олимпіада-2020
Марта Федина та Анастасія Савчук, Олимпіада-2020 / Фото: Reuters

Марта Федина і Анастасія Савчук, Олимпіада-2020
Марта Федина і Анастасія Савчук, Олимпіада-2020 / Фото: Reuters

Тепер Федина та Савчук виступлять у фіналі, який відбудеться 4 серпня. У ньому візьмуть участь 12 дуетів.

Олімпіада триватиме до 8 серпня .

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Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
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6
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7
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6
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