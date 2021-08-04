Украинка остановилась в четвертьфинале Олимпиады, но еще может побороться за бронзу

Украинская девушка-борец вольного стиля Татьяна Кит остановилась в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. Но украинка еще сможет побороться за бронзу

Катьяна Кит проиграла в четвертьфинале Олимпиады / Фото: Reuters

В 1/8 финала Кит, попавшая на Олимпиаду в последний момент вместо травмированной Алины Грушиной-Акобия, победила Сивар Бусетту из Туниса – 2:0.

Однако в четвертьфинале путь к медалям преградила Хелен Марулис из США – 0:8.

Впрочем, она же может вернуть украинку в гонку за бронзу, если сможет выйти в финал соревнований. В этом случае Татьяна примет участие в утешительном турнире за бронзовые награды.

Полуфинальный поединок Марулис проведет сегодня после 12:00.

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