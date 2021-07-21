Участнице Олимпиады-2020 запретили взять с собой младенца для кормления грудью

Испанской синхронистке Оне Карбонель запретили брать с собой грудного ребенка в Олимпийскую деревню на Олимпиаде-2020, чтобы во время турнира кормить ребенка грудью

Она Карбонель поедет в Токио без малыша / Фото: Instagram

Спортсменка из Испании стала матерью в мае этого года. Тем не менее, девушка собиралась выступить на Олимпийских играх, ведь ранее говорилось, что спортсмены смогут взять детей в Олимпийскую деревню.

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Но позже она была проинформирована организаторами, что это невозможно сделать из-за карантинных ограничений в Японии. В итоге испанка решила отправиться в Токио без ребенка.

"Наша единственная возможность – дождаться окончания этой пандемии, чтобы нормализовалась жизнь, а вместе с ней и необходимые меры, которые упростят для всех совмещение семейной жизни и спорта во время соревнований", – написала девушка в Instagram.

Ранее украинка провела экскурсию по Олимпийской деревне в Токио. Виктория Ус провела экскурсию по своему номеру в Олимпийской деревне. Девушка показала знаменитую картонную кровать и холл, где можно проводить совместные вечера с другими атлетами.