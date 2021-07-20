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Олимпиада 2020 в Токио

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Кровати на Олимпиаде бумажные, а еда без деликатесов: как живут украинские дзюдоисты

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 16:56
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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал про впечатление от большой Олимпийской деревни в Японии и карантинных ограничениях
Украинские дзюдоисты Яков Хаммо и Елизавета Каланина
Украинские дзюдоисты Яков Хаммо и Елизавета Каланина / Фото: Instagram

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказал о своих впечатлениях от Олимпийской деревни в Токио-2020. Наставник подтвердил, что кровати в номерах действительно из картона. И рассказал про питание и карантинные ограничения в Японии.

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Про зону баббла

"По ограничениям нет ничего удивительного. Нужно носить маски, придерживаться дистанции, избегать объятий и рукопожатий. Контроль не столь строг, как об этом говорили. Но наше пребывание в Токио ограничиваться олимпийской деревни. Мы не имеем права покидать зону баббла. Можем выезжать только на соревновательные арены или тренировочные площадки", – рассказал Дуброва Sport.ua

Про Олимпийскую деревню

"Территория деревни – большая. Здесь есть где пройтись. Даже есть небольшой парк и набережная. Для меня эта Олимпиада – третья и поселок в Токио самый большой в сравнении с Лондоном и Рио. Наш дом расположен очень удобно – в нескольких минутах ходьбы от столовой, рядом с фитнес-залом. Автобусы на соревновательные и тренировочные объекты тоже уезжают почти от нас"

Про бумажные кровати

"Живем в блоках по две двухместных комнаты с общим на всех четырех санузлом. Также есть небольшая гостиная – со столиком и стульями. Кровати действительно бумажные. Но они очень прочные. Проблем пока не возникало ни у кого. Даже у меня и Яши Хаммо, хотя мы люди довольно габаритные. Наши кровати пока целы"

Кровать олимпийца Гунбина в Токио
Кровать олимпийца Гунбина в Токио / Фото: Instagram

Про питание в столовой

"В целом, да. Выбор большой, но без особых деликатесов. Можно выбирать между европейской, азиатской, мусульманской кухнями. Еда на любой вкус, столовая работает круглосуточно"

Ранее мы писали, что изменили девиз Олимпийских игр, придуманный почти 130 лет назад.

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