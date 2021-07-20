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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ліжка на Олімпіаді паперові, а їжа без делікатесів: як живуть українські дзюдоїсти

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 16:56
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Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів про враження від великої Олімпійського селища в Японії і карантинних обмежень
Українські дзюдоїсти Яків Хамм і Єлизавета Каланіна
Українські дзюдоїсти Яків Хамм і Єлизавета Каланіна / Фото: Instagram

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів про свої враження від Олімпійського селища в Токіо-2020. Наставник підтвердив, що ліжка в номерах дійсно з картону . І розповів про харчування та карантинні обмеження в Японії.

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Про зону баббл

"За обмеженням немає нічого дивного. Потрібно носити маски, дотримуватися дистанції, уникати обіймів і рукостискань. Контроль не настільки суворий, як про це говорили. Але наше перебування в Токіо обмежуватися олімпійського селища. Ми не маємо права залишати зону баббл. Можемо виїжджати тільки на змагальні арени або тренувальні майданчики ", – розповів Дуброва Sport.ua

Про Олімпійське селище

"Територія села – велика. Тут є де пройтися. Навіть є невеликий парк і набережна. Для мене ця Олімпіада – третя і селище в Токіо найбільший в порівняно з Лондоном і Ріо. Наш будинок розташований дуже зручно – в декількох хвилинах ходьби від їдальні, поруч з фітнес-залом. Автобуси на змагальні та тренувальні об'єкти теж їдуть майже від нас "

Про паперові ліжка

"Живемо в блоках по дві двомісні кімнати з загальним на всіх чотирьох санвузлом. Також є невелика вітальня – зі столиком і стільцями. Ліжка дійсно паперові. Але вони дуже міцні. Проблем поки не виникало ні у кого. Навіть у мене і Яші Хаммам, хоча ми люди досить габаритні. Наші ліжка поки цілі "

Ліжко олімпійця Гунбіна в Токіо
Ліжко олімпійця Гунбіна в Токіо / Фото: Instagram

Про харчування в їдальні

"В цілому, так. Вибір великий, але без особливих делікатесів. Можна вибирати між європейською, азіатською, мусульманської кухнями. Їжа на будь-який смак, їдальня працює цілодобово"

Раніше ми писали, що змінили девіз Олімпійських ігор, придуманий майже 130 років тому .

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