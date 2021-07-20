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Ого! Змінили девіз Олімпійських ігор, придуманий майже 130 років тому

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 11:58
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Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни тексту девізу Олімпійських ігор, який у 19 столітті виголосив французький священик Анрі Дідон
Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Міжнародний олімпійський комітет на сесії у Токіо затвердив зміну тексту девізу Олімпійських ігор. Це сталося напередодні літньої Олімпіади в Японії, яка пройде з 23 липня по 8 серпня. Раніше через допінг Україна втратила ще одну зірку на Іграх.

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Раніше девіз ОІ звучав як: "Швидше, вище, сильніше". Тепер же: "Швидше, вище, сильніше – разом". Про це повідомляє Inside the Games.

"Це епохальна подія", – зазначив глава МОК Томас Бах, з чиєї ініціативи було змінено девіз. Рішення було прийнято одноголосно

Відзначимо, що "швидше, сильніше, вище" вперше було сказана французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань у його коледжі. Ці слова сподобалися барону П'єру де Кубертену, який вважав, що саме вони відображають мету атлетів всього світу. Цей девіз був затверджений першим олімпійським конгресом у 1894 році і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов в липні 1894 року.

Раніше ми повідомляли, на Олімпіаді продукти для збірної Кореї будуть перевіряти на радіацію.

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