Туалет, як в літаку, один на всю команду! Росіяни в шоці від Токіо, а українці задоволені

У номерах олімпійського селища в Японії немає телевізорів і холодильників, але найважче доводиться високим спортсменам, які прігінаются в санвузлах

Високим спортсменам тісно в санвузлах / Фото: Instagram

Літня Олімпіада в Токіо ще не стартувала, а кількість незадоволених умовами спортсменів зростає. В першу чергу, це атлети з РФ. Ми вже писали, що Росії немає чим відмитися на Олімпіади-2020 .

Без холодильника і телевізора

Тепер все істотніше стає проблема низьких стель в олімпійському селі в Токіо. Так, центральний блокуючий збірної Росії з волейболу Артем Вольвіч з ростом 213 см продемонстрував, що впирається головою в стелю у ванній кімнаті.

"Дзвоніть Маску. Нехай що-небудь придумає ", – підписав фото Вольвіч в Instagram

"Вважаю, у кожного спортсмена повинен бути холодильник, плюс хоча б один телевізор на кімнату, де живуть п'ять-шість людина. Це ж Олімпійські ігри, нам хотілося б дивитися змагання, вболівати за своїх спортсменів ... А у нас – жодного телевізора на всю команду! " – цитує Чемпіонат Гандболістки Анна Сень

А перший віце-президент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов заявив, що гірше організації, ніж в Токіо, він ще не зустрічав:

"Це не Японія XXI століття. Олімпійське селище – це справжнє середньовіччя. Тут якісь незрозумілі стіни з гіпсокартону. Чи не номера, а кімнатки. Я навіть не знаю, є у мене вікно в номері чи ні. Санвузли тут, як в літаку, приблизно півтора квадратних метра. Причому цей санвузол – на цілу команду "

Село не для зірок

Треба сказати, що багато зірок спорту не збираються тулиться в кімнатках. Так, перша ракетка світу, австралійська тенісистка Ешлі Барті не замешкає в Олімпійському селищі під час Ігор в Токіо.

"Ешлі буде проживати в іншому місці. Кілька наших спортсменів не будуть жити в Олімпійському селищі. Ми дозволяємо це, тому що так краще для них самих. Для досягнення найкращих результатів Барті потрібно контролювати ситуацію з її оточенням, ми поважаємо це", – наводить слова глави австралійської делегації на Іграх-2020 Йена Честермана The West Australian

Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні / Фото: Reuters

Така ж історія і зі збірною США з баскетболу. Зірки НБА відмовилися від села в Ріо-2016. Хоча офіційного підтвердження поки немає, не збираються битися об стелю в Японії.

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Українцям все подобається

У свою чергу президент НОК України Сергій Бубка заявив, що українські спортсмени задоволені умовами проживання в олімпійському селі Токіо-2020.