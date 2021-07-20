Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Туалет, як в літаку, один на всю команду! Росіяни в шоці від Токіо, а українці задоволені

Олена Павлова Олена Павлова
20 липня, 15:32
Копіювати лінк
У номерах олімпійського селища в Японії немає телевізорів і холодильників, але найважче доводиться високим спортсменам, які прігінаются в санвузлах
Високим спортсменам тісно в санвузлах
Високим спортсменам тісно в санвузлах / Фото: Instagram

Літня Олімпіада в Токіо ще не стартувала, а кількість незадоволених умовами спортсменів зростає. В першу чергу, це атлети з РФ. Ми вже писали, що Росії немає чим відмитися на Олімпіади-2020 .

Без холодильника і телевізора

Тепер все істотніше стає проблема низьких стель в олімпійському селі в Токіо. Так, центральний блокуючий збірної Росії з волейболу Артем Вольвіч з ростом 213 см продемонстрував, що впирається головою в стелю у ванній кімнаті.

"Дзвоніть Маску. Нехай що-небудь придумає ", – підписав фото Вольвіч в Instagram

"Вважаю, у кожного спортсмена повинен бути холодильник, плюс хоча б один телевізор на кімнату, де живуть п'ять-шість людина. Це ж Олімпійські ігри, нам хотілося б дивитися змагання, вболівати за своїх спортсменів ... А у нас – жодного телевізора на всю команду! " – цитує Чемпіонат Гандболістки Анна Сень

А перший віце-президент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов заявив, що гірше організації, ніж в Токіо, він ще не зустрічав:

"Це не Японія XXI століття. Олімпійське селище – це справжнє середньовіччя. Тут якісь незрозумілі стіни з гіпсокартону. Чи не номера, а кімнатки. Я навіть не знаю, є у мене вікно в номері чи ні. Санвузли тут, як в літаку, приблизно півтора квадратних метра. Причому цей санвузол – на цілу команду "

Село не для зірок

Треба сказати, що багато зірок спорту не збираються тулиться в кімнатках. Так, перша ракетка світу, австралійська тенісистка Ешлі Барті не замешкає в Олімпійському селищі під час Ігор в Токіо.

"Ешлі буде проживати в іншому місці. Кілька наших спортсменів не будуть жити в Олімпійському селищі. Ми дозволяємо це, тому що так краще для них самих. Для досягнення найкращих результатів Барті потрібно контролювати ситуацію з її оточенням, ми поважаємо це", – наводить слова глави австралійської делегації на Іграх-2020 Йена Честермана The West Australian

Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні
Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні / Фото: Reuters

Така ж історія і зі збірною США з баскетболу. Зірки НБА відмовилися від села в Ріо-2016. Хоча офіційного підтвердження поки немає, не збираються битися об стелю в Японії.

Читайте також: Ого! Змінили девіз Олімпійських ігор, придуманий майже 130 років тому

Українцям все подобається

У свою чергу президент НОК України Сергій Бубка заявив, що українські спортсмени задоволені умовами проживання в олімпійському селі Токіо-2020.

"Хочу звернутися від імені українських спортсменів, вони вражені умовами в олімпійському селі, всім задоволені. Велике спасибі, ви прекрасно попрацювали ", – сказав Бубка під час сесії МОК

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти