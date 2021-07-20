Туалет, как в самолете, один на всю команду! Россияне в шоке от Токио, а украинцы довольны

В номерах олимпийской деревни в Японии нет телевизоров и холодильников, но тяжелее всего приходится высоким спортсменам, которые пригинаются в санузлах

Высоким спортсменам тесно в санузлах / Фото: Instagram

Летняя Олимпиада в Токио еще не стартовала, а количество недовольных условиями спортсменов растет. В первую очередь, это атлеты из РФ. Мы уже писали, что России нечем отмыться на Олимпиаде-2020.

Без холодильника и телевизора

Теперь все существеннее становится проблема низких потолков в олимпийской деревне в Токио. Так, центральный блокирующий сборной России по волейболу Артем Вольвич с ростом 213 см продемонстрировал, что упирается головой в потолок в ванной комнате.

"Звоните Маску. Пусть что-нибудь придумает", — подписал фото Вольвич в Instagram

"Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник, плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живут пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас — ни одного телевизора на всю команду!" – цитирует Чемпионат гандболистку Анна Сень

А первый вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что хуже организации, чем в Токио, он еще не встречал:

"Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье. Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь, как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел — на целую команду"

Деревня не для звезд

Надо сказать, что многие звезды спорта не собираются ютится в комнатушках. Так , первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио.

"Эшли будет проживать в другом месте. Несколько наших спортсменов не будут жить в Олимпийской деревне. Мы разрешаем это, потому что так лучше для них самих. Для достижения лучших результатов Барти нужно контролировать ситуацию с ее окружением, мы уважаем это", — приводит слова главы австралийской делегации на Играх-2020 Йена Честермана The West Australian

Эшли Барти блестяще играет на Уимблдоне / Фото: Reuters

Такая же история и со сборной США по баскетболу. Звезды НБА отказались от деревни в Рио-2016. И хоть официального подтверждения пока нет, не собираются биться об потолок в Японии.

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Украинцам все нравится

В свою очередь президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что украинские спортсмены довольны условиями проживания в олимпийской деревне Токио-2020.