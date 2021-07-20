Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Туалет, как в самолете, один на всю команду! Россияне в шоке от Токио, а украинцы довольны

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 15:32
Копировать ссылку
В номерах олимпийской деревни в Японии нет телевизоров и холодильников, но тяжелее всего приходится высоким спортсменам, которые пригинаются в санузлах
Высоким спортсменам тесно в санузлах
Высоким спортсменам тесно в санузлах / Фото: Instagram

Летняя Олимпиада в Токио еще не стартовала, а количество недовольных условиями спортсменов растет. В первую очередь, это атлеты из РФ. Мы уже писали, что России нечем отмыться на Олимпиаде-2020.

Без холодильника и телевизора

Теперь все существеннее становится проблема низких потолков в олимпийской деревне в Токио. Так, центральный блокирующий сборной России по волейболу Артем Вольвич с ростом 213 см продемонстрировал, что упирается головой в потолок в ванной комнате.

"Звоните Маску. Пусть что-нибудь придумает", — подписал фото Вольвич в Instagram

"Считаю, у каждого спортсмена должен быть холодильник, плюс хотя бы один телевизор на комнату, где живут пять-шесть человек. Это же Олимпийские игры, нам хотелось бы смотреть соревнования, болеть за своих спортсменов… А у нас — ни одного телевизора на всю команду!" – цитирует Чемпионат гандболистку Анна Сень

А первый вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что хуже организации, чем в Токио, он еще не встречал:

"Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье. Здесь какие-то непонятные стены из гипсокартона. Не номера, а комнатушки. Я даже не знаю, есть у меня окно в номере или нет. Санузлы здесь, как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел — на целую команду"

Деревня не для звезд

Надо сказать, что многие звезды спорта не собираются ютится в комнатушках. Так , первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио.

"Эшли будет проживать в другом месте. Несколько наших спортсменов не будут жить в Олимпийской деревне. Мы разрешаем это, потому что так лучше для них самих. Для достижения лучших результатов Барти нужно контролировать ситуацию с ее окружением, мы уважаем это", — приводит слова главы австралийской делегации на Играх-2020 Йена Честермана The West Australian

Эшли Барти блестяще играет на Уимблдоне
Эшли Барти блестяще играет на Уимблдоне / Фото: Reuters

Такая же история и со сборной США по баскетболу. Звезды НБА отказались от деревни в Рио-2016. И хоть официального подтверждения пока нет, не собираются биться об потолок в Японии.

Читайте также: Ого! Изменили девиз Олимпийских игр, придуманный почти 130 лет назад

Украинцам все нравится

В свою очередь президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что украинские спортсмены довольны условиями проживания в олимпийской деревне Токио-2020.

"Хочу обратиться от имени украинских спортсменов, они впечатлены условиями в олимпийской деревне, всем довольны. Большое спасибо, вы прекрасно поработали", – сказал Бубка во время сессии МОК

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры
дней
часов
минут
секунд
До старта Олимпийских игр
Новости из Токио
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять